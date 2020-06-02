【Apple八達通】網民呻加卡問題多　八達通指5000人轉移未成功正在修復

▲ 八達通今日（2日）加入Apple Pay功能，但不少網民反映轉移舊卡到裝置時遇上問題。（Apple網頁截圖）

八達通由今日（2日）起加入Apple Pay功能，可以在iPhone及Apple Watch上使用。網民急不及待試用新功能，不過有人在討論區大呻不能成功轉移舊卡到手機，懷疑卡內的儲值就此消失，而有網民亦指，就算成功在Apple Pay加入八達通，使用時不能夠每次都成功。

轉移功能只限成人、長者及租用版個人八達通

八達通推出新功能後，不少網民已立即試用新功能，有人就在討論區問到，為何手上的學生八達通或機場員工八達通不能加入手機。

事實上，現時只有成人、長者及個人八達通 （只限租用版） ，可轉移為Apple Pay內的八達通，而部分個人八達通、特別版八達通並不可轉移，有關適用於Apple Pay的八達通，請看：

【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能 一文看清轉移限制

此外，有人試用完Apple Pay功能後，希望用回實體卡但失敗。其他網民指出，要注意八達通清楚說明，轉移完成後，舊的實體卡會作廢，將不能增值和使用。

拍卡不需開啟「銀包」畫面

有網民反映，Apple Pay八達通功能仍不穩定，使用iPhone乘港鐵、乘巴士或在便利店購物時，都曾經出現拍卡失敗的情況。有人指出，iPhone的NFC功能部件位於手機背部上方，如果使用者將手機下部拍向讀卡器，有機會讀卡失敗。

而將八達通加入Apple Pay後，銀包App會開啟「特快交通卡」功能，使用者將iPhone或Apple Watch放近讀卡器就能像實體八達通卡一樣使用。不過，有網民提醒，一般使用Apple Pay時，使用者習慣開啟「銀包」畫面，此時就不能直接使用八達通，需要Touch ID或Face ID解鎖才可；而使用者拍卡時，是將裝置拍向八達通機，而非平時用慣的信用卡機。

【Apple八達通】iPhone+Apple Watch加入八達通功能 一文睇清付款+增值+開卡+換卡方法

八達通：中午有約5000人未成功加卡 正在修復

另外，有不少人大呻轉移舊卡到Apple Pay時，卡死在「轉移中」步驟，手機畫面顯示正在啟用，經過一段時間卻仍無反應，亦有人雖然成功轉移，惟手機顯示「無法使用此卡」，卡內原有的儲值額也不能使用，懷疑就此消失。

八達通卡有限公司指，由於「Octopus on Apple Pay」推出首日後反應熱烈，由上午11時30分至中午12時19分有大約有5000名用戶未能成功加設新卡到系統上，公司對此深感抱歉，系統現已回復正常，八達通現正為該批客戶進行修復，當完成處理後會即時通知。

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責任編輯：徐紹軒