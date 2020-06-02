【日本疫情】時隔19日東京單日確診突破30宗　醫院爆發集體感染增15確診

▲ 東京今日（2日）新增了逾30宗確診病例。（法新社）

雖然日本早前已宣布全國解除「緊急狀態宣言」，不過當地新冠肺炎的疫情似乎仍有隱憂。當中，東京今日（2日）新增了逾30宗確診病例，當中15宗屬於武藏野中央病院所發生的集體感染，這亦是東京時隔19天單日確診病例再突破30宗。

綜合日媒報道，東京都政府方面表示東京今日新增了逾30宗新冠肺炎確診病例，而東京對上一次單日確診病例突破30宗已經是5月14日的事情。

而位於東京都小金井市的武藏野中央病院則表示，醫院今日新添15人確診新冠肺炎，其中12人是住院患者、3人是醫院職員。據悉，這家醫院確診新冠肺炎的人數至今已累計31人，其中有24人是住院患者、7人是醫院職員。同樣在精神科封閉式病房區的其他職員、患者接受病毒篩檢後正在等檢驗結果。

根據東京都廳舍的數據顯示，東京目前累計確診人數至少為5279人。據NHK報道，日本目前有將近1.7萬人確診，898人病故。

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責任編輯：羅嘉欣