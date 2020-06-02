【限聚令】食衞局澄清最新限聚令延長至6月18日　惟法例有效期延至8月31日

▲ 陳肇始澄清，最新限聚令延長至6月18日，惟法例有效期延至8月31日。（曾耀輝攝）

行政會議考慮到本港再出現感染群組，決定延長多項防疫措施，包括禁止8人以上聚集的「限聚令」，以及規管食肆營業等措施14天至6月18日，食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基在疫情記者會上公布有關措施。

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陳肇始在減少社交措施下，要維持有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，根據疫情賦予權力，有需要延長有關限聚令等社交距離措施兩個多月至8月31日。評估疫情時，會有不同的策略調整限制社交的措施，包括視乎有沒有本地個案的發生，有關延長的措施修訂仍是14天，不過行政會議關注有沒有效法例的有限日期，故此修訂法例有效期限至8月31日。

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她又指因應全球疫情不穩定，要繼續限制香港與國際之間的人口流動，認為要引入機制，評估相關衞生措施，令香港與各地區要維持往來。同時也賦予食物及衞生局可以指明所屬地區有關人士需要接受強制檢疫安排，以及可獲豁免檢疫要求，有關條例在６月５日生效。

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記者：伍瑋瑋