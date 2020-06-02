【漂染危機】漂劑濃度過高灼傷頭皮　少女頭皮血肉模糊：感覺像被火燒

▲ 漂劑濃度過高或灼傷頭皮。

近年日本、韓國等地都流行霧色、粉色及淺色頭髮，不少人為了上色效色更好，都會先進行漂髮。漂粉和雙氧水是漂髮的必備用品，但如果漂劑濃度過高，或有機會灼傷頭皮。一名少女就因漂髮導致嚴重灼傷，傷口變成爛肉，頭皮永久受損，不能再生出頭髮！

受害者：頭皮像被火燒一樣

嚴重灼傷的張小姐接受TVB節目《恐怖真相》訪問。她幾年前曾為了趕上潮流，與朋友一同到髮型屋漂髮。當時髮型師將漂髮劑塗遍她的頭皮不到3分鐘，她已感覺頭皮像被火燒，很難受，要立即沖水：

一邊沖水，一邊像被火燒。

當時髮型師表示用了18度的漂粉，亦沒有向她收費。當張小姐回家後，仍然覺得頭皮刺痛，翌日頭髮變了五顏六色，傷口更有滲血情況。張小姐最終跟朋友到急症室求診，醫生指她3分之1頭皮被燒傷，但只能等傷口自然癒合。留醫期間，她更需要將頭髮剃走，剃掉後卻看到是血肉模糊的爛肉，傷口大小約3cm。

▲ 灼傷傷口約3cm。（圖片來源：影片截圖）

由於傷口太過恐怖，她需要停學，天天回到醫院清洗傷口，並躲在家中不見人，情況足足維持一年。直至傷口結疤，灼傷的位置因為毛囊壞死，頭皮永久受損，頭髮不能再生。她坦言：

永遠留下無法再長出頭髮的疤痕。（我）很介意旁人的目光，很自卑，很缺乏自信，那段時間非常非常難熬。

雙氧水超過9度對頭皮有傷害

張小姐最後向伍文輝醫生尋求意見。伍醫生知道張小姐是學生，經濟上有困難，為她申請專為頭皮意外受傷人士而設的慈善基金，免費為她治療。由於張小姐的情況較為嚴重，他們將部分疤痕取走，縮小範圍再植髮，前後進行3次植髮，再進行仿真紋髮（Scalp Micro Pigmentation）。

▲ 張小姐經過3次增髮手術後情況有所改善。（圖片來源：影片截圖）

伍醫生表示，不管漂髮用的度數是多少，都一定會傷害皮膚及頭髮：

當你真正燒傷，灼傷程序往往是不可逆轉的。康復後，皮膚結疤後就長不出頭髮。

他指平時漂髮會用到雙氧水（Hydrogen peroxide），市面上的雙氧水分了3度、6度、9度、12度。當雙氧水成份超過9度，對頭髮和頭皮已有一定的傷害：

根據張小姐所說用的是18度，灼傷的機會其實很大。

他建議自在家中自行染髮，盡量不要超過6度。去髮型屋亦建議不要用超過9度，可在漂髮前先詢問髮型師。平日用完漂水，髮型屋也會有「加熱」的步驟，用風機吹乾。伍醫生指，當雙氧水成分已經達到9度，再加熱的話對皮膚的傷害會更大。他又提醒，有些人只顧打機，頭皮有什麼感覺都誤以為正常而不吭聲，最終導致灼傷。

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責任編輯：羅嘉欣