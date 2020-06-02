【密集恐懼】不明昆蟲密集花槽天花　極速蠕動疑產一排幼卵如威化餅

▲ 有大埔市民發現花槽、天花位置出現一堆不明昆蟲。

密集恐懼症者注意！大埔有街坊近日在花槽、天花發現一堆不明黑色昆蟲，形體細小，移動速度相當快，還疑似在牆上誕下一排幼卵，形狀似威化餅。香港蟲害管理學會主席陳澤森受訪稱，這種昆蟲可能是龍眼雞，在香港很普遍，對人體並無大害。

有市民在Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，在花槽、天花位置發現一堆不明昆蟲，形體大過蚊子，又比烏蠅細小。從影片中可見，數十隻蟲子在快速地蠕動著，中間位置有一排啡色長方狀物體，市民估計是尚未孵化的幼卵。

▲ 有市民在花槽、天花位置發現一堆不明昆蟲。（圖片來源：Tai Po 大埔）

網民為此議論紛紛，有人指自己去年在家中晾衫架都見過這種蟲子，亦有人留言稱，蟲子是某種象蠟蟬，吸樹汁，對人畜無害。有網民就笑稱中間一排啡色物體，與威化餅很相似，看完照片後，就不想再食威化餅了。

專家：對人體無大害

香港蟲害管理學會主席陳澤森受訪表示，不明昆蟲可能是龍眼雞的幼蟲，屬蠟蟬科（fulgoridae），在香港很普遍，多數會在龍眼、荔枝樹上出現，對人體並無大害。

據漁農自然護理署資料顯示，「龍眼雞」（Fulgora candelaria） 是東方蠟蟬屬昆蟲，體長只有40毫米，色彩鮮艷，喜歡在龍眼樹、荔枝樹上棲息，並會吸取樹液，影響果樹成長，是果農眼中的害蟲。

【密集恐懼】14粒臭屁蟲卵進化變50粒？洗衣機內驚現一籃「迷你香印」【內附清理方法】

【毒蟲來襲】屯門出現大量黑色昆蟲 小朋友被咬手腳耳朵紅腫【附專家解說】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希