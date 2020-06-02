【新冠肺炎】限聚令等措施延長14天　 內地、澳門、台灣抵港人強制檢疫措施延長一個月　

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到近日的社區感染確診個案，有關措施將會延長14天。（曾耀輝攝）

行政會議考慮到本港再出現感染群組，決定延長多項防疫措施，包括禁止8人以上聚集的「限聚令」，以及規管食肆營業等措施14天至6月18日，食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基在疫情記者會上公布有關措施。

【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日

食物及衞生局局長陳肇始表示，考慮到近日的社區感染確診個案，有關措施將會延長14天，同時推行措施的兩項規例《599F章》及《599G》即將屆滿，她宣布會延長兩項規例的生效日期兩個月直至8月31日。

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陳肇始表示政府會設立機制，規定抵港人士需接受檢疫或豁免檢疫，因此政府會修改規限內地、澳門及台灣抵港人士的《599C章》及規限外國抵港人士的《599E章》。兩項規例的有效期會延長，前者會延長1個月至7月7日，後者會延長3個月直至9月18日，她表示一直有與內地和澳門當局保持溝通，認為較有條件先有限度放寬廣東省和澳門的人流往來，有詳情時會再公布。

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記者：伍瑋瑋