【2020最新測試】類雌激素影響發育可致癌症　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】

▲ 水中銀公開8款不含類雌激素的消毒濕紙巾名單。

新冠肺炎雖漸趨緩和但不時有零星的本地感染個案出現，市民仍要戴口罩及使用消毒用品保障自己健康。TOPick委託水中銀生物科技（國際）有限公司（水中銀）抽取市面上14款消毒濕紙巾進行雌激素檢測，結果有8款消毒濕紙巾獲評為「綠魚」。

8款「綠魚」消毒濕紙巾不含類雌激素

水中銀於2020年4月至5月期間從本港各大商店（萬寧，Fusion，屈臣氏，Market Place） 及線上平台京東選購了13個品牌，共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

檢測結果顯示，8款消毒濕紙巾樣本被評為「綠魚」，即「品質卓越」，另有 6款樣本為「紅魚」，即「有待改善」。

第二個檢測結果是，14個樣本於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」，1個樣本「有待改善」。13個慢性毒物「表現理想」的樣本中，2款有檢出類雌激素慢性毒，但均符合水中銀參考世界衛生組織 （WHO / FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

第三個檢測是斑馬魚胚胎急性毒測試，8個樣本「表現理想」，6個「有待改善」，最低和最高急性毒樣本的毒性相差23倍。8個「綠魚」樣本都不含類雌激素，而6個「紅魚」樣本當中，有部分樣本不含類雌激素，但經過斑馬魚胚胎急性毒測試後，未能達標。

3款性價比強消毒濕紙巾

8個被評為「綠魚」的樣本中，性價比最強的3款消毒濕紙巾為「佳之選消毒濕紙巾」、「萬寧抗菌濕紙巾（無香料）」及「bb威寶多用途嬰兒濕巾」，每片平均價格分別為0.46元、0.5元及0.5元。

消毒濕紙巾主要消毒成分

水中銀表示，是次進行檢測的消毒濕紙巾樣本的消毒成分，分別包括酒精、乙醇、苯扎氯銨、異丙醇及西吡氯銨（美國FDA 2019年禁用於免沖洗消毒產品）。另外，有3樣本的消毒成分未知，但標註無酒精成分。

酒精、異丙醇和苯扎氯銨能有效殺死新冠病毒

水中銀引述美國食品藥品監督管理局（FDA）及美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，酒精、異丙醇和苯扎氯銨都能有效殺死COVID-2019病毒。

類雌激素損害健康

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

選購消毒濕紙巾貼士

水中銀首席執行官杜偉樑先生為消費者提供選購消毒濕紙巾貼士，

使用消毒濕紙巾需要注意產品包裝上有沒有註明經第三方測試能有效殺死細菌或病毒。

產品開封使用後把必須把開口封好保持清潔。

如使用後出現皮膚乾燥和裂紋，可塗搽潤膚膏以保護雙手。

當使用後出現紅疹及痕痒等敏感症狀，應立刻停止使用，如情況持續應盡快求醫。

應避免把消毒濕紙巾放進口中或接觸眼睛，因當中的成份有機會刺激黏膜部份造成損害。

8款品質卓越的消毒濕紙巾完整名單，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩