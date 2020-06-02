【中佬唔易做】53歲張松枝心境樣貌仍年輕　靠生活兩個習慣令身心保青春

▲ 張松枝在ViuTV真人騷《中佬唔易做》當寬頻推銷員。

ViuTV新節目《中佬唔易做》找來一班有娛樂圈打液滾多年的40+的娛樂圈「大叔」，投身其他行業，嘗試怎樣適應全新的環境。打頭陣有常被封為「港版韓星」、現年53歲的張松枝，於節目中在街上當寬頻推銷員。

張松枝獲安排到NowTV擔任銷售員，一切更要由基本步開始，要順利通過面試、培訓才能正式開工。他接受TOPick訪問直言，面試要回答問題是最難的部份：「多年來做演員，收到劇本做好多色就得，去面試要提供學歷、又要答好多問題，例如問我有甚麼條件能夠勝任工作、怎樣幫到公司，這些是最難的事。」

順利通過面試後，還要上培訓課程和接受考試，張松枝取得80分合格，順利當個站街推銷員：「我兒子還在讀書，陪他溫書都當自己正在考試，所以考試未有難倒我。」

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▲ 張松枝參演真人騷《中佬唔易做》。（曾耀輝攝）

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張松枝街上推銷寬頻

要在炎熱街頭擺賣的張松枝，最擔心的最未能成功洽談生意：「這個世代許多人家中已裝了寬頻，要在街上找到客人是很困難的事。所以我主力推銷電視節目，例如益智節目、STEM、電影、足球台等等，上堂要背熟資料，比讀劇本更難！」

最後一日的工作體驗，張松枝順利開了四張單，成績算是非常之好。問到是否身為公眾人物有優勢時，他笑稱：「他們都有基本需要，加上看到我是銷售員更加不用想，哈哈！都有客人來投訴有關贈品問題，我都能順利解決到，其實只要有基本知識加上勤力就可以。」

對於首次拍攝真人騷，張松枝直呼好玩：「不像拍戲，沒有框框規限自己，靠自己的臨場與體會，每次做完一件事都要分享感受，可以做回自己所以好玩的程度很高，希望再有機會拍真人騷。」

▲ （ViuTV提供）

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定義「中佬」一詞

是次節目以「中佬」為題，張松枝認為中佬只是年齡的界限，亦認為擁有人生經驗的中佬對香港社會佔有重要的角色。

所以他對於被視為「中佬」感到榮幸和驕傲：「不過一直都無覺得自己是中佬，寫在身份證上的真實年齡的確是，但我的心境和樣貌都還很年輕。而且做演員，不是死板的工作，每日都嘗試新的事物、接受新挑戰，活力一直都在，沒有中佬那種頹廢。」

張松枝笑指自己還「跑得跳得」，拍攝「風暴系列」電影時，現場武術指導要求他做中槍墮地的動作，拍檔古天樂即謂：「幾十歲，不行就不要做喇。」張松枝指自己無問題，又否認因被激起鬥心而頂硬上：「他擔心我而已，基本上動作我都做到，好流暢。」

▲ （instagram圖片）

張松枝不介意演老角

對於被邀請做「中佬」，張松枝未有感到不快：「我做節目就是想告訴大家，雖然我的年齡是中佬，但呈現出來的感覺不同，我一樣可以做後生仔做的事。」

他又提到早前於劇集《二月廿九》演女主角Yeesa的爸爸辰叔，把角色由30歲演到60歲：「身為演員不會用年齡去規範自己的戲路，就算叫我做70歲的阿伯，我只會想怎樣去做得更神似更貼近，讓觀眾一看就知道。」

▲ 張松枝表示如有機會有興趣再拍真人騷。（ViuTV提供）

駐顏秘技

心境年齡要了解才知道，但外表年齡一眼便能斷定。現年53歲的張松枝，外表遠比實際年齡年輕。他笑謂：「天生的成份一定有少少，有時有些事情是抗拒不了的。」

及後他分享養生秘技，除保持運動習慣外，他如非必要不要洗熱水澡：「冬天亦然，怕冷可以做完運動再去洗。而我亦很少用護膚品，平日只以清水洗臉。」

另一養生重點，就是食量少，一日三餐但每次進食的量非常少，早餐一杯有糖奶的咖啡、數塊餅乾，中午會吃一碗麵或一個麵包。

至於晚餐，因為家中有發育中的小孩，所以一定煮飯，但張松枝只吃11歲兒子食量的三份之一：「人是因為吃慣了才會肚餓，如果早就習慣了不吃太多，是不會有問題，因為人體能夠調節，最重要是多喝水。」

記者：陳心怡