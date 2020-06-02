【閉幕晚宴】香港文華東方酒店米芝蓮餐廳光榮結業　888元起品嘗Pierre文華廳限時回味菜單

▲ Pierre自2006年開業以來一直大受歡迎，如今光榮引退。（網上截圖）

要數香港著名的老牌酒店，大家必然會數香港文華東方酒店，皆因文華酒店已經屹立香港57年。香港文華東方酒店將於今年6月起進行為期6個月的翻新工程，與此同時，酒店的米芝蓮二星法國餐廳Pierre、米芝蓮星級中菜廳文華廳以及M Bar都會光榮結業，為此酒店特別設計了特色菜單並安排了紀念活動，跟大家隆重歡送幾間星級食肆。

▲ 米芝蓮二星法國餐廳Pierre被譽為香港最頂尖高級餐廳之一（官方圖片）

自2006年開業以來，米芝蓮二星法國餐廳Pierre被譽為香港最頂尖高級餐廳之一，文華酒店會推出名為「Pierre Gagnaire之味道回憶」的嚐味菜單，於6月8日至7月30日期間供應。

晚餐嚐味菜單備五道菜、七道菜及九道菜的選擇，由名廚Gagnaire與餐廳主廚Jacky Tauvry共同設計，定價分別為$1,688、$1,988及$2,388。

▲ 除了名廚Gagnaire，Pierre主廚Jacky Tauvry亦有份設計餐廳晚餐嚐味菜單。（網上截圖）

此外，於整個6月及7月，餐廳會逄周六的午餐時段推出Wine Not嚐味菜單；三道菜及五道菜的菜單均以侍酒師精選的美酒作配，定價分別為$888及$1,288。

至於重頭戲就有7月31日舉行的「Pierre閉幕晚宴」，屆時賓客可盡情細味餐廳多年來最廣受歡迎的經典菜式，九道菜品味菜單定價$4,988，連庫克香檳乙杯，每位賓客更可獲贈一本由名廚Gagnaire出版的書籍作紀念。

▲ 已經開業52年的米芝蓮星級餐廳文華廳。（官方圖片）

至於已經開業52年的米芝蓮星級餐廳文華廳，將於6月15日至7月30日，由文華廳的中菜行政總廚黃永強師傅設計兩款嚐味菜單︰「文華廳珍味回憶」嚐味菜單網羅多款黃師傅的馳名菜式，五道菜午餐菜單及八道菜晚餐菜單定價分別為$888及$1,688；「文華廳傳奇經典」嚐味菜單則提供餐廳數十載的經典美饌，八道菜晚餐菜單定價$3,288。

而於7月31日文華廳的最後一夜將以「向傳奇致敬」品味菜單來招待賓客，八道菜晚餐菜單連庫克香檳乙杯，定價$3,388。

▲ M bar將於6月15日至7月30日期間呈獻一系列歷年來最受歡迎的雞尾酒。（官方圖片）

酒店酒吧M bar將於6月15日至7月30日期間呈獻一系列歷年來最受歡迎的雞尾酒。7月31日賓客更可參與「M bar的最後一夜」紀念活動，在唱片騎師熱播的旋律下歡度難忘時光。活動定價每人$688，包括庫克香檳乙杯及開胃小吃。

Pierre及文華廳的限時嚐味菜單均需作預訂，預訂電話2825 4000。在此為大家作個預告，酒店翻新後將於25樓呈獻全新餐飲項目，大家要密切留意。

記者︰陳日言