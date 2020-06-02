【關懷病患】甘比製粉紅甜品籲關注癌症　黎姿祖兒千嬅接力為病患打氣

▲ 黎姿跟3個女兒在家製粉紅甜品。（取自IG）

劉鑾雄太太甘比日前於IG跟兩女兒以「粉紅甜品」影片，為「關乳愛2020」活動宣傳，呼籲人們參與「PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020」，在家製作粉紅元素的甜品及飲品，以此為遺傳性癌症患者打氣。

而甘比好友如黎姿、楊千嬅、李珊珊及容祖兒都接受挑戰，發布製作甜品影片，同時向病患者加油。

▲ 甘比以「粉紅甜品」為「關乳愛2020」活動宣傳。（影片截圖）

黎姿（現名馬黎珈而）昨晚於IG便分享跟三位女兒馬家蔚（Patricia）、馬家鎂（Gianna）及Pegella在家中製粉紅甜品照片，穿上粉紅色圖案Tee的黎姿，親手炮製士多啤梨奶昔，配合粉紅主題。

製作完成，三位女兒品嚐媽媽愛心士多啤梨奶昔，黎姿甚感欣慰，並留言「PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020* 完成3杯士多啤梨奶昔，同3隻小豬一起為患者加油打氣。」

▲ 祖兒泡製粉紅色奶昔。（取自IG）

之後黎姿tag鄭秀文、容祖兒及張栢芝接力製作粉紅甜品。

今日容祖兒即時拍片支持，同是整作奶昔，Joey寫：「我接受咗黎姿小姐邀請，諗住整粉紅色一生的奶昔，有士多啤梨、香蕉同北海道牛奶……OK！幾粉紅！」

▲ 千嬅拍片公開製甜品過程。（取自IG）

另外，楊千嬅日前已在家製作粉紅甜品短片，更公開製作過程和食材。