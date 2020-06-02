【關懷病患】甘比製粉紅甜品籲關注癌症 黎姿祖兒千嬅接力為病患打氣
娛樂 17:22 2020/06/02
劉鑾雄太太甘比日前於IG跟兩女兒以「粉紅甜品」影片，為「關乳愛2020」活動宣傳，呼籲人們參與「PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020」，在家製作粉紅元素的甜品及飲品，以此為遺傳性癌症患者打氣。
而甘比好友如黎姿、楊千嬅、李珊珊及容祖兒都接受挑戰，發布製作甜品影片，同時向病患者加油。
黎姿（現名馬黎珈而）昨晚於IG便分享跟三位女兒馬家蔚（Patricia）、馬家鎂（Gianna）及Pegella在家中製粉紅甜品照片，穿上粉紅色圖案Tee的黎姿，親手炮製士多啤梨奶昔，配合粉紅主題。
製作完成，三位女兒品嚐媽媽愛心士多啤梨奶昔，黎姿甚感欣慰，並留言「PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020* 完成3杯士多啤梨奶昔，同3隻小豬一起為患者加油打氣。」
之後黎姿tag鄭秀文、容祖兒及張栢芝接力製作粉紅甜品。
今日容祖兒即時拍片支持，同是整作奶昔，Joey寫：「我接受咗黎姿小姐邀請，諗住整粉紅色一生的奶昔，有士多啤梨、香蕉同北海道牛奶……OK！幾粉紅！」
另外，楊千嬅日前已在家製作粉紅甜品短片，更公開製作過程和食材。
撰文 : TOPick柴犬出動