【公務員凍薪】聶德權去信公務員指決定不易　冀同事理解與市民共渡時艱

▲ 公務員事務局局聶德權下午去信全體公務員，指明白同事可能對凍薪決定感到失望。（資料圖片/林宇翔攝）

特首會與行政會議今早決定，全體公務員今年凍薪一年。公務員事務局局聶德權下午去信全體18萬名公務員，指明白同事可能對這決定感到失望，但強調香港正面對非常嚴峻的經濟情況，政府財政亦面對沉重的壓力，強調凍薪決定絕對不容易，希望大家可理解，讓公務員和全港市民同舟共濟、共渡時艱。

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行政會議在決定，在2020至21年度凍結高層，中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至2020年四月一日。聶德權於信中表示，明白這項決定未必完全符合所有公務員的期望，尤其是今年薪酬趨勢淨指標和整體綜合消費物價指數均為正數，但強調政府要全面考慮所有相關因素，小心作出平衡。

他指，香港目前正面對不少挑戰，不同部門都盡心竭力對抗新冠病毒疫情，同時又要應對有死灰復燃跡象的社會暴力浪潮。為讓公務員隊伍和社會能全神貫注，集中精力讓香港盡快走出「疫境」，即在今年薪酬調整程序上的安排作出調整，在收到職方要求後，隨即提請特首會同行會作決定。

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聶德權希望，全體公務員放心，強調在薪酬調整過程中，會一如既往細心聽職方意見，他亦會親自與職方代表會面，又承諾會如實向特首及行會反映意見。他又指，特首會同行政會議充分肯定公務員同事在過去一年在應對社會事件，以及新冠疫情方面所付出的努力和貢獻，對此表達由衷的感謝和讚賞。

聶德權稱，全體凍薪絕對不是容易的決定，希望大家可以理解，並讓公務員和全港市民一同體現同舟共濟、共渡時艱的精神，繼續以專業和不懈的態度，在各自崗位上迎難而上，克服挑戰。

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責任編輯：李淇