【新冠肺炎】衞生署指4名祿泉樓患者家中渠口樣本呈陰性　料或因大樓環境污染受感染　

▲ 張竹君相信，6名患者有機會是經大樓的環境污染而傳播。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓今日新增4宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，她們並非住在同一層或不同層的同一單位，因此估計有可能是因環境污染感染，希望所有居民盡快交回樣本瓶作檢測。她又指，現時暫未看到社區有其他情況，但因他們曾於社區逗留，當局會到他們曾到過的地方，為相關人士作檢測，包括是普通的接觸者。

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她稱，因病毒會逗留在環境一段時間，當局會追尋6名士是否曾到過共同的地方，例如是一同乘搭升降機、電梯等，並指出因他們並非居於同一樓層，有機會是從大門及升降機的環境污染；當局早前亦於大廈消毒，因此昨日並無作大廈的環境樣本測試，而主要抽取其家居的環境，惟其結果呈陰性。

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張竹君又指，衞生署已向該大樓派發約1,200個樣本收集瓶，目前收集了1,000個樣本，已化驗700多個，除了4名確診個案外，其他都是陰性；衞生署亦向葵聯邨聯悅樓派發唾液收集瓶，該處有2,000名居民，目前收回1,600個樣本，當中400多位呈陰性。

將向患者曾到過的街市、超市、藥房及餐廳的員工，派發樣本收集瓶，進行病毒檢測，以了解會否有隱形傳播鏈。對於能否擺設街站收集唾液樣本，張竹君指，加強檢測是流行病學調查的手段，希望有目標找到個案有機會接觸的人士進行檢測，但如果擺街站盲目檢測沒有病徵的人士，形容「大海撈針」，能夠找到個案的機會較低。

被問到當局早前已於附近環境消毒，是否即已消毀某些證據，導致當局難追尋病毒源頭，張竹君表示，當得知有病人確診時會盡快作環境消毒，其目的是為了保護居民健康，否則有機會導致其他人士因而受到感染，並不是「消滅證據」。

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記者：郭詩詩、陳子謙