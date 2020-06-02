【愛心老師】美國大學教授持續20年替實驗室鼠找家　今年極速成功為11隻小鼠出領養

▲ 美國一所大學的教授身教學生愛護動物，為實驗鼠找領養。

老師是學生的榜樣，美國一所大學的教授身教學生愛護動物。一名教授在生物學、解剖學和生理學課程中，會用小鼠輔助教學。將近20年，他都會在課程後為這些實驗鼠找家，今年就有11隻小鼠出領養，並全數成功找主人。

據外媒報道，美國威斯康星大學綠灣分校（University of Wisconsin–Green Bay） 教授Richard Hein，多年來負責教授大學一、二年級的生物學、解剖學和生理學課程，他會用小鼠輔助教學，學生會透過實驗，以及研究運動、音樂和溫度等因素如何影響小鼠的生理變化。

這些實驗鼠完成任務後，一般根據指因守則會以人道方式處置牠們，大多會被人道毀滅「安樂死」，沒有硬性規定在完成實驗或課程後要為牠們安排領養。然而，充滿愛心的Richard近20年來持續為牠們找家。

學生領養「小鼠同學」

當中不少學生受老師影響，支持領養小鼠，Richard表示有學生在1年學習期間與「鼠同學」培養出感情，有逾半數學生都會領養小鼠夥伴。

今年，Richard亦有公布實驗鼠領養通告，繼續推出「領養鼠」計劃，有11隻待領養的雌性鼠，牠們性格友好溫順、有趣、愛跟人互動及非常聰明，是很好的寵物。

牠們不是你印象中的實驗室老鼠，而是有黑白斑紋，非常可愛，溫順的性格可說是比倉鼠更適合成為寵物，唯一的缺點是牠們的壽命只有大約2至3年。

領養文公布不到兩星期，大學附近的居民已收養全部小鼠，實驗鼠成功出領養！

美國威斯康星大學綠灣分校

美國威斯康星大學綠灣分校（University of Wisconsin-Green Bay，UWGB）是美國四大公立大學之一，成立於1965年，屬於新校的UWGB鼓勵創新和追求卓越教學，倡導社區服務，以及容納種族多樣性的環境。熱門專業學科包括商務管理、心理學、人力資源發展、人體生物學、生物、傳媒、教育及社會工作等。

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責任編輯︰王明芳