【港區港安法】李家超斥本土恐怖主義滋生　1票之微通過配合立法無約束力議案

▲ 保安局局長李家超。（陳永康攝）

保安局局長李家超今日（2日）出席立法會保安事務委員會會議，表示香港的恐怖主義級別維持中級，又質疑過去一年的暴力事件，背後有資金支持。

李家超表示，本港檢獲的爆炸品常見於外國恐襲，其中3宗案件的涉案人，計劃以威逼政府手段達到政治目的，符合恐怖主義的定義。

他又提及，港府定義恐怖組織，是根據聯合國定性再作刊憲，假如政府認定某組織為恐怖組織，特首亦可向法庭作出申請作定性，此外，保安局局長有理由相信某組織或人士，行為涉恐怖主義，也可以引用反恐條例的權力，將其資產凍結阻止繼續招募成員。

李家超續指，香港的反恐條例涉6項刑事罪行，只要達到其中一個行為，再加上是為威逼政府、有政治、宗教或信念作為等，便構成恐怖主義，強調6項刑事行為中有5項「照抄」英國、1項參考加拿大，充分參考普通法國家，議員若有質疑，應該同樣要質疑外國的反恐條例。他又表明，不同意將嚴重破壞財物剔除在外，又舉出911恐怖襲擊事件，稱即使大廈空無一人下倒塌，相信亦沒有人認為不是恐襲。

另外，民建聯張國鈞提出無約束力議案，稱本港恐怖主義正滋生，要求當局全力配合「港區國安法立法」工作，以防範、制止及懲治任何反修例風波中引發的恐怖主義行為。議案最終以15票贊成、14票反對，以一票之微獲得通過。

記者：陳宛彤