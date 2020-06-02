研究指中區空氣污染超標　環團：巴士低排放區有名無實

▲ 有環團早前收集中環10個巴士站的空氣污染物二氧化氮數據，發現，所有監測點之平均濃度均超過世衛建議安全水平(年均每立方米40微克)。(經濟日報資料圖片)

有環團早前收集中環10個巴士站的空氣污染物二氧化氮（NO2 ）數據，為政府於2019年12月31日起收緊專營巴士低排放區的排放標準至歐盟五期或以上後首次同類研究，發現儘管新型冠狀病毒疫情下不少上班族在家工作，減少通勤次數，然而中環路邊空氣污染繼續處於非常危險水平，市民健康仍得不到保障。

健康空氣行動於2020年3月9日至20日期間(不包括星期六及日)進行研究，於總共11量度點裝置試管(10個量度點分別位於皇后大道中、德輔道中和干諾道中的巴士站，以及1個位於環保署中環路邊空氣質素監測站外街道)。試管含有化學物質，與空氣污染物二氧化氮(Nitrogen Dioxide, NO 2 ) 產生化學反應；透過分析化學反應，從而找出二氧化氮濃度。



研究發現，所有監測點之平均NO2 濃度均超過世衛建議安全水平(年均每立方米40微克)。另外，11個地點的平均NO2 濃度為114.3微克/立方米，比世衛建議安全水平高出接近3倍。錄得最高污染水平之巴士站 (置地廣場外巴士站) 竟位於政府設立之「專型巴士低排放區」內，超過世界衛生組織建議安全標準3.5倍。環團認為，政府於2015年落實的專營巴士「低排放區」仍然名大於實，在保障市民健康上的效用成疑。

資料來源：健康空氣行動

健康空氣行動指，自2019年12月31日起，政府收緊「專型巴士低排放區」的排放標準。專營巴士公司須調派符合歐盟五期或以上排放標準的巴士行駛進入專營巴士低排放區的路線。根據是次調查，明顯發現中區低排放區之污染情況仍然高企。公眾在巴士站等車，或會面對高健康風險，包括呼吸道及心血管系統疾病等。然而，巴士站或公共交通交匯處缺乏有關空氣污染的資訊，市民難以透過轉換至較低空氣污染之登車巴士站自保。

環團促政府收緊「專型巴士低排放區」的排放標準至歐六或以上標準；並盡早推出於2020年初公布、承諾於一年內制訂，包括專營巴士在內的「電動車普及化路線圖」，以減低路邊空氣污染及保障公眾健康；又建議政府於各區安裝有效空氣污染排放的監測儀器，並定期公布有關數據，方便民間監測。

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記者：洪芷晴