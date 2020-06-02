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【三伏天灸】7月16日進行第一次三伏天灸　中醫解構5類人不宜做天灸

保健美顏 18:27 2020/06/02

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中醫解構5類人不宜做天灸。

很快又到一年兩度的天灸時節，不少人都會看到滿街有關天灸的宣傳，到底天灸對何種疾病最為有效？

天灸是一種外敷療法，將肉桂、細辛、白芥子等藥物敷貼於不同穴位之上，一年之中只能施行兩次：一次在夏天選取按時令最熱及人體陽氣最旺的三天進行，稱為「三伏天灸」；一次在冬天選取按時令最冷及人體陽氣最弱的三天進行，稱為「三九天灸」。傳統做法以連續做三年效果最好。而今年進行「三伏天灸」的日子建議為7月16日，7月27日及8月15。

由於現代人體質跟古代相比更少勞動鍛鍊，體質相對為之嬌嫩柔弱，所以不少中醫診所都將三次的天灸加至四次，以令人們有更到位的調養。如需進行4次天灸，進行的日子需再諮詢中醫師。

就疾病而言，天灸治療對以下疾病的防治效果最為明顯：

1. 呼吸系統疾病

哮喘、鼻敏感、免疫力低下致容易感冒等，天灸可以有溫肺除痰的作用。

2. 消化系統疾病

容易胃脹、消化不良等，天灸可以有暖胃和中行氣的作用。

3. 肌肉痛症

肌肉勞損、舊患等，天灸有溫經養筋的效果。

4. 婦科調理

痛婦、不孕、手腳冰冷等女性常見問題可以透過天灸溫經、散寒、補肝腎的作用得到明顯改善。

認識了各種適合做天灸治療的人，同時也要知道鑑別不適合做天灸的人：

  • 皮膚容易過敏
  • 皮膚有開放性傷口
  • 孕婦
  • 月經期間並月經量多婦女
  • 發熱徵狀者

做天灸前最好先跟註冊中醫師如實交代身體情況，以確保有最佳療效。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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撰文 : 何顯毅 醫宗堂註冊中醫師

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