調查指半數中學生復課壓力偏高　籲學校留意學生情緒表現

▲ 中三至中五生已於上周三（5月27日）復課。（資料圖片）

全港學校上周起分階段復課，初中及高小即將於下周一（8日）復課，青協今日（2日）公布一項調查反映，半數受訪中學生面對復課的壓力指數屬偏高；逾半數學生擔心追不上學習進度，以及未能應付考試。青協呼籲學校留意學生復課後的情緒表現。

青年協會全健思維中心於5月期間，以網上自填問卷形式訪問1,821名中學生，了解他們面對復課的壓力及情緒狀況。結果顯示，50.2%受訪中學生的壓力指數達7至10分（1分為最低、10分為最高），屬偏高水平，較去年開學的41.7%，大幅增加8.5個百分點。

面對復課，受訪中學生主要擔心「追不上進度」（53.3%）、「短期內要考試，未能應付」（52.7%），以及「尚有未完成的功課」（30.8%），反映學生的壓力主要來自學業。

對於即將復課，受訪學生認為最適合用來形容他們心情的詞語，首三位均是較負面的「擔憂」、「緊張」及「不安」，其後才是較正面的「開心」及「平靜」，反映部分學生面對復課心情忐忑，亦有學生欣然面對。

此外，有三成中學生表示不希望復課，但亦有42.9%表示希望復課，因「已停課數月，需追回學習進度，回復正常學習模式」。

【新冠肺炎】本港新增6宗確診個案 4人居瀝源邨祿泉樓

【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日

青協「關心一線2777 8899」於2至5月期間處理逾1.6萬宗求助個案，其中5,894宗與情緒相關，以下是熱線及網上曾處理的部分個案：

個案一︰中五女學生



在停課期間，學校只提供網上學習，因而非常懶散，嚴重拖延功課。縱使來年要面對文憑試，但有感仍不用上課，認為遲些溫習也沒問題。直至教育局宣布5月27日高中復課，心情變得緊張，發現自己有很多功課尚未完成，更要面對獨立專題研習（校本評核）。學校安排很多課後補課，令她頓時醒覺很快要面對公開考試，感到壓力很大，對自己缺乏信心。



在停課期間，學校只提供網上學習，因而非常懶散，嚴重拖延功課。縱使來年要面對文憑試，但有感仍不用上課，認為遲些溫習也沒問題。直至教育局宣布5月27日高中復課，心情變得緊張，發現自己有很多功課尚未完成，更要面對獨立專題研習（校本評核）。學校安排很多課後補課，令她頓時醒覺很快要面對公開考試，感到壓力很大，對自己缺乏信心。 個案二︰中三男學生



「疫情期間放了一個『長假期』，父母經常出外工作，他一直獨自在家中，放任自己打機、看電影，作息時間完全日夜顛倒，精神狀態很差，身體很易疲倦。在網上學習期間仍很懶散，故進度一直落後。如今復課在即，他才醒覺『假期』已完，害怕未能適應校園生活模式，追不上進度，擔心因欠交停課期間的功課而被處分，亦害怕短期內要考試。」



「疫情期間放了一個『長假期』，父母經常出外工作，他一直獨自在家中，放任自己打機、看電影，作息時間完全日夜顛倒，精神狀態很差，身體很易疲倦。在網上學習期間仍很懶散，故進度一直落後。如今復課在即，他才醒覺『假期』已完，害怕未能適應校園生活模式，追不上進度，擔心因欠交停課期間的功課而被處分，亦害怕短期內要考試。」 個案三：中二女學生



「長時間留在家中感到很鬱悶，家人因擔心疫情而禁止她外出，因此覺得復課能給她喘息的機會，亦能與朋友會面，對復課感到期待，但也擔心疫症尚未完全受控，害怕受感染。」



「長時間留在家中感到很鬱悶，家人因擔心疫情而禁止她外出，因此覺得復課能給她喘息的機會，亦能與朋友會面，對復課感到期待，但也擔心疫症尚未完全受控，害怕受感染。」 個案四：中一女學生



「自從去年升中後，未能適應新校園生活，被同學排擠，令她不能集中精神學習，不願意接觸他人，更出現情緒低落。由於停課，她不用面對同學，能集中精神於網上課堂，感到自在及平靜，但復課後她要再次面對同學，令她感到焦慮、無助。」

青協業務總監徐小曼表示，疫情下全港學校停課長達4個月，改變了學生的學習生態，雖然大部分學校推行網上教學，但不少學生視停課為「特別假期」，在缺乏自律和常規監管之下，容易變得懶散，作息混亂，呼籲學生盡早收拾心情，調整作息習慣，重新訂立復課後的學習目標，珍惜校園共聚時光。

她提醒老師需留意學生復課後的情緒表現，給予彈性空間讓學生回復狀態，並因應學生需要，制訂支援復課措施，包括協助有特殊學習需要（SEN）的學生適應學習常規、減少考測範圍、安排適量減壓活動等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅