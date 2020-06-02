【IB攻略】學生報讀港英心理學須知　IB專家拆解學分要求及就業前景

▲ 大學專業學位除了法律、醫學、建築之外，心理學都是熱門科目之一。（i-stock圖片）

6月又開始踏入報讀大學的時候，筆者教育中心已經有不少同學開始查詢大學事宜。專業學位除了法律、醫學、建築等等，心理學都是熱門科目之一。今次筆者會和大家分享香港、英國心理學的IB成績要求，以及未來的Career Path。

英國TOP 3 大學心理學IB學分要求

全英國頭三名的心理學大學，分別為牛津大學、劍橋大學和倫敦大學。牛津大學的Psychology (Experimental) ，IB要求為39分，高等科目要求是766。學科要求，同學最好是讀高等程度的數學，沒有其他學科要求。至於劍橋大學，要求則高些，總分在40至42分，高等程度科目要求是776，但是沒有數學程度的要求。

最後就是牛劍以外的倫敦大學，IB分數要求一樣不低，總分要求和牛津大學一樣，要39分，但是科目要求則更加嚴謹，同學一定要修讀生物、化學、物理、數學、心理學高等程度，至少兩科科目，以及達到不低於6分的要求，3個高等程度的科目分數要19分。

香港大學心理學IB學分要求

至於香港就沒有英國那麼多選擇，同學只有香港大學和中文大學選擇。IB總分要求沒有英國Top 3那麼高，分數要求在36至37分左右，一般都沒有科目要求。但是同學要留意的是，香港的大學是Broad Based的科目，你不會看到這個是心理學學位，而是社會學學位。IB同學需要就讀4年的課程，於第二年才可以選修心理學主科，即是Major。

當然同學在第二年可以選擇其他科目例如Social Work、Journalism等等。結論是，就算學生成功考進Social Science，都不一定可以讀到心理學，這個IB學生需要有心理準備。

香港執照心理醫生就業路向

如果學生想未來成為Clinical psychologist , 同學不是一畢業就是臨床心理學家。回流或在港讀心理學的學生一定要考取碩士的Clinical psychology課程，這個課程只有中文大學或香港大學才有，是為期兩年的專業課程。同學除了需要有至少心理學的Bachelor Degree，還要有相關的工作經驗，才能考取這個課程，當然同學還要通過面試考核。

為何這麼多人爭奪臨床心裡學課程？根據衛生署的薪金報告，臨床心裡學家總薪級表是每月港幣45,150元至91,590元，薪金非常豐厚，而且聘用期至少3年，可謂筍工之一。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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