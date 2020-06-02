【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓居民估計信箱或電梯按鈕存病毒　紛加強衞生自保

▲ 沙田瀝源邨祿泉樓居民陳太坦言，擔心樓宇會變成疫廈。（曾秋文攝）

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（2日）新增6宗確診個案，其中4人屬沙田瀝源邨祿泉樓居民，其餘2宗是輸入個案，令本港累積確診病例增至1093宗。有居民憂祿泉樓變疫廈，估計信箱或電梯按鈕存有新冠肺炎病毒，致多人受感染，會加強個人衞生「自保」。

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在祿泉樓居住逾40年的陳太坦言，擔心樓宇會變成疫廈，而自己單位在5樓，平時很少會乘搭電梯上落，以減少接觸電掣的機會。她估計，今次可能因大堂信箱殘留新冠肺炎病毒，而令居民染疫，自己下次開信箱時會用消毒紙巾先清潔及消毒接觸處。

陳太續稱，不認識確診住戶，若整棟大廈居民需要送往強制隔離都無辦法拒絕，強調健康最緊要。

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▲ 沙田瀝源邨祿泉樓居民劉小姐指，會做好個人衞生。（曾秋文攝）

另一名居於祿泉樓11樓的劉小姐則指，已向衞生署遞交深喉唾液樣本作病毒檢測，今日無人通知她有問題。她表示，不認識確診住戶，即使樓宇會變成疫廈亦不能擔心太多，唯有做好個人衞生，暫時不會搬離住處，但已知悉有街坊已到親友處暫避。

劉小姐形容，大廈電梯按鈕的透明保護膠膜很殘舊，但不時都會有人清潔，不排除確診者接觸時留下了病毒。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩