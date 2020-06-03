【復課準備】幼稚園K3復課前宜在家實習規律生活　心理學家：家長可用繪本教導子女衛生常識

▲ 畢竟幼稚園學生年紀尚小，對衛生的意識始終有限，怕他們不小心受到感染。註冊心理學家程衛強說，家長可在復課前用繪本教導仔女衛生常識。（iStock圖片）

高中生上月底率先復課，本月中初小及幼稚園K3亦將復課。不少K3家長都擔心子女在學校遇到的衛生問題，以及如何重新適應學校生活，加上升小一在即，小朋友倍感壓力。有註冊心理學家說，復課前最重要調校小朋友作息時間，在家安排有規律的學習生活，小朋友自能持正面態度，樂觀面對。

近日香港疫情反覆，對於十多日後正式復課的幼稚園K3家長，無疑添上了一份壓力，畢竟幼稚園學生年紀尚小，對衛生的意識始終有限，怕他們不小心受到感染。註冊心理學家程衛強說，家長可在復課前用繪本教導仔女衛生常識。

他說：「網上有很多教學資源，家長可以找一些有關病毒或細菌內容的繪本，以故事形式告訴小朋友，回到學校要洗手、戴口罩、用搓手液等，讓他們先作了解。」

▲ 小朋友回校後，學校會有相應的生措施，如用搓手液洗潔雙手。（本報攝影組）

程衛強說也可以用遊戲方法，讓小朋友知道洗手的重要性。他認為：

我們跟小朋友玩手指畫，雙手會沾上顏色油彩，玩完後要他們自己洗手，如未洗得乾淨的話，家長可告知小朋友摸過一些不潔物，病菌就像油彩般黐住，所以洗手要乾淨一點。這是一個很好的方法，令小朋友更能具體明白，知道如何洗走病菌及細菌。

▲ 註冊心理學家程衛強建議，停課時小朋友習慣遲睡遲起，家長宜慢慢調校時間，每晚早15分鐘瞓覺，翌日早15分鐘起床。（本報資料圖片）

重溫學校開心事

停學接近5個月，學童待在家中多時，有的甚至不願意上學，如何令他們重新適應學校生活。

家長跟小朋友在日常對話中，可輕輕提及復課情況，說返學後可見到老師及同學，又有遊戲玩，更不妨跟小朋友重溫學校的活動及生日會，讓他們看回相片或影片，這些方法都可令到他們想起學校開心事，自然會很期待返學。

復課前也可先在網絡上跟同學仔打個招呼，讓仔女有心理準備，知道是時候要返學。「家長都會有些群組，不妨在WhatsApp留言，或錄一段片傳送給其他家長，跟同學先作會面。如果對方家長願意的話，用視像見面就更直接。不過要注意，K3學生年紀還小，停課在家中已經用電腦上堂，又或看電視，故用網上視像的話時間不宜太長。」

在停學的日子，小朋友的生活未必很規律，程衛強說復課前的重點是調校小朋友作息的時間。「如果小朋友經常遲睡遲起，復課後要早起會令他們感到困惑，家長宜慢慢調校時間，但不要操之過急，要循序漸進，舉例返學要早上7時起床，但現在睡到早上9時，家長不要立即要他早上7時起身，可以每日提早少少，例如早15分鐘瞓覺，翌日就提早15分鐘起床，慢慢把時間調校到早上7時，小朋友慢慢便會習慣。」

▲ 停課期間，學童會網上學習及交功課，程衞強認為家長必需要控制子女用電腦的時間。（本報攝影組）

不只休息時間，在家也要有規律的生活，「不論玩遊戲、看電視、做功課及溫習，都要有特定的時間，讓他有時間的觀念，不可以整天也『散收收」過生活，否則他們很難習慣學校有規律的生活。」

家長檢查功課要嚴格

不少幼稚園在停課期間，都會有網上功課，程衛強說家長要多加留意，「以前小朋友返學，可能每日都有功課，但現在網上功課，未必需要日日交，可能是一星期才交一次，家長最好把功課分配，每日做一些，讓小朋友感覺每天都要交功課，同平日上學差不多，復課很便不會感到壓力。」

家長檢查小朋友的功課，要有嚴格的要求，程衛強提到：「從前老師改功課，學生做錯了老師會用筆在習作上圈出錯處，要求學生改正，但網上未必做到這樣仔細，加上學生現在家自行學習，老師可能要求會較寬鬆一點。但家長檢查仔女功課時，標準不宜太寬鬆，要用以往老師的標準去做，讓小朋友覺得原來媽媽及爸爸的要求都是很嚴謹，日後返到學校交功課給老師，也不會覺得特別困難。」

▲ 家長看小朋友的功課，要保持嚴格的要求。（本報攝影組）

K3學生來年將升上小一，小朋友會否倍感壓力？「其實如果他們在家有規律的學習，作息時間定時，回到學校會很快適應，故未必感到有壓力。反而家長應留意在說話上用詞，復課前如常說『你成日瞓覺，老師會鬧死你』、『成日不做功課，你返學點算，我話俾老師聽』，這些負面說話只會增加小朋友憂慮。」

家長應該向小朋友發放正面信息，如可跟小朋友說老師很想知道大家將會到甚麼小學，以及上小學會認識到很多新朋友等等，讓他們對上小學有憧憬。「其實大部分小朋友的壓力都是來自家長，家長必需要留意。」

記者：招美寶