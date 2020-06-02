調查指逾4成照顧家庭月均600元以上交通開支　團體促推行照顧者八達通及定額交通津貼

▲ 照顧照顧者平台調查顯示，逾半受訪照顧家庭有經濟困難狀況，逾4成人平均每月需600元以上交通開支。（團體提供相片）

長者或殘疾人士都需要由家人照顧，有支援照顧者的團體調查顯示，逾半受訪照顧家庭月入低於15,000元，屬於經濟困難狀況，而逾4成人平均每月需600元以上交通開支。團體促請政府推行照顧者個人八達通或照顧者交通津貼，雙軌支援照顧家庭，減輕經濟負擔。

照顧者陳太現時在家照顧兩名有特殊學習需要的子女，他們一個正在輪候言語治療服務，另一個亦確診有專注力不足、讀寫障礙和過度活躍。陳太指，兩個小朋友平時睡眠少，但精力又十分充沛，實在很需要帶他們外出「放電」，避免一家人「困獸鬥」。

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她認為，照顧者八達通或照顧者交通津貼不但有助紓緩家庭平日昂貴的交通開支，更可鼓勵自己帶孩子去遠一些的地方散心，「小朋友開心啲，大人也可以放鬆啲。」她又認為，設立有關津貼可表達社會對照顧者身份的認同與尊重，而非視照顧工作只是「可有可無」。

▲ 正照顧兩名有特殊學習需要子女的陳太指，平時需要帶有過度活躍的孩子「放電」，交通津貼對她們有幫助。（團體提供相片）

「照顧照顧者平台」於去年12月至今年1月訪問405位照顧者，發現超過71.6%受訪者沒有工作或從事兼職，有55.8%受訪家庭月入低於15,000元，顯示他們或因照顧需要未能全職就業，陷入經濟困難。

另一方面，有超過68.6%受訪者因照顧需要，平均每月交通開支至少要400元，當中42.9%的每月開支更達600元或以上。

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平台發言人楊佩艮表示，香港目前缺乏全面的照顧者政策，很多照顧者都處於零支援的獨力照顧狀態，照顧壓力十分沉重，建議政府盡快設立雙軌制照顧者交通支援措施，提供「照顧者個人八達通」或「照顧者交通津貼」，增加照顧者與被照顧對象接觸社區的機會，紓援他們的照顧壓力，推行方式可以參考現時學生個人八達通，由勞福局及運輸署聯同港鐵公司，向照顧者提供乘搭公共交通的優惠。

至於針對身體有中度及嚴重缺損、肢體傷殘等行動不便人士，平台建議以每月至少600元定額交通津貼補貼相關家庭，金額與現時以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃（個人交津計劃）金額相同。

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責任編輯：徐紹軒