【齊心抗疫】中電支援弱勢社群及餐飲業　送逾萬間食肆殺菌噴霧防疫

▲ 中電向12,000多間食肆派發80,000樽長效智能殺菌噴霧。（中電圖片）

新冠肺炎疫情下，中電今日（2日）表示隨著本港新型冠狀病毒疫情放緩，食肆規管逐漸放寬，將送贈80,000樽長效智能殺菌噴霧予服務範圍內全數約12,000多間食肆，協助食肆抗疫、加強食客信心。

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中電指同時向現時享有長者電費優惠的客戶，派發總值100港元的餐飲券，受惠人士可在7月及8月期間，於逾500間參與食肆使用，預計約有40,000位長者客戶受惠，將於6月下旬起分批寄出餐飲券及參與食肆名單予受惠客戶。

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中華電力總裁蔣東強表示希望透過支援食肆進行消毒，提高巿民大眾外出用膳的信心，也希望送贈餐飲券予弱勢長者，讓大家一起為振興經濟出一分力。有關食肆將於6月中起分批收到通知函，客戶只需攜同蓋上食肆印章的信件，於指定時段前往位於深水埗或元朗的中華電力客戶服務中心便可領取噴霧，同時透過6個主要餐飲業商會，包括香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐飲聯業協會、香港餐務管理協會、稻苗學會，以及香港日本食品及料理業協會，派發長效智能殺菌噴霧予其會員食肆。

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另外，中電早前已撥款2,000萬港元，於今年1至4月推出齊飲齊食齊加油計劃，透過社福機構向10萬個有需要家庭，包括長者、劏房戶及低收入家庭，每戶派發總值200港元餐飲券，於約700間食肆使用，計劃扶助弱勢社群並同時協助中小企餐飲行業，帶動香港經濟活動。

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責任編輯：伍瑋瑋