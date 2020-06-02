【逆境成長】母患癌父出軌患創傷後自閉症　女兒感激媽媽陪伴成長：守得雲開見月明

▲ 女兒感激媽媽陪伴走出陰霾。

「媽媽是很堅強的人，像一個鐵娘子。」這是19歲大女巧頎對媽媽陳淑儀（Kowie）的評價。Kowie過去10多年經歷丈夫出軌、罹患癌症，但她沒有自怨自艾，不但積極抗癌，同時辭去工作，全職照顧兩名分別有創傷後自閉症和過度活躍症的女兒，盡力給予孩子愉快童年，獨力把她們撫養成人。

在發現前夫出軌後，當時已確診子宮頸癌的Kowie，一邊日吞48粒藥抗病，一邊還要面對小三的電話滋擾。兩人在2005年年底離婚後，前夫雖表明不要兩女兒的撫養權，但前夫的父母卻認為這是男家的血脈，希望爭回來。Kowie只得申請法援與前夫打官司。

▲ Kowie獨力把兩名女兒撫養成人。（湯炳強攝）

前夫家人騷擾女兒

經過3年訴訟，Kowie最終獲得撫養權，惟前老爺奶奶不放棄，不時跟蹤、騷擾女兒，甚至在未告知Kowie的情況下帶走女兒。Kowie為了避開他們，搬過數次屋，但前奶奶卻跟蹤女兒校巴來到新住處，最終細女因被多番滋擾患上驚恐症。

每當聽到有開門聲、有人經過的聲音，細女就會哭起來，一哭就是1、2小時。Kowie忍無可忍之下，向法庭申請禁制令，禁止前老爺奶奶再接近兩名女兒，這場官司又打了漫長的4年。

▲ 即使在患癌期間，Kowie也不忘帶兩名女兒出外遊玩。（受訪者提供）

大女患創傷後自閉症

在Kowie與前夫打官司期間，有社工跟進兩女兒的情況，兩名女兒均為資優生，不過細女患有過度活躍症，而大女在小一時接受心理治療，確診創傷後自閉症，醫生更發現她竟密謀殺害爸爸的情人，甚至連如何跟那人接觸、在甚麼情況下要傷害她等，都有完整計劃。

醫生建議我辭去工作，留在家中看著孩子。

原本在電訊公司投訴部任主管的Kowie，變成全職主婦，並把全副心機投放在兩名女兒身上，每逢周末就帶大女參加醫院的治療計劃。Kowie亦帶患過度活躍症的細女看醫生，然而，細女吃過藥後，副作用太強，整個人變得呆呆滯滯，令Kowie很擔憂，決定停藥。

▲ 大女在高中時獲得獎學金到美國交流。（受訪者提供）

擔任家長校董保護女兒

有過度活躍症細女升小後，成績幾乎考全級包尾，老師表示她整年幾乎沒坐過凳子，甚至每天紮辮拆辮超過100次。不過，Kowie也不太在意，她認為成績是次要，最緊要還是身體健康。

直至有一次，當時就讀小三的細女坐校巴時，車上有一群男同學挑釁她說︰「你的保護（姊姊）快要畢業了，到時你就知」，其後還一直辱罵細女。結果，一直默不作聲的細女，一下車就1個打7個，很快Kowie就收到學校來電通知。Kowie從學校回來後，沒有責罵細女，反而在大女建議下參選家長校董。

最初我只想透過行動告訴細女，我會保護她。幸運地成功當選，之後還參加了家教會。

▲ 三母女感情深厚。（湯炳強攝）

大女：守得雲開見月明

在兩女兒升上中學後，Kowie在中學做家長校董和家教會主席。她亦參與教會的義工服務，用自身經歷幫助有需要的婦女和孩子。兩名女兒也在媽媽的耳濡目染下，不時當義工，為其他有家庭問題的孩子服務。

轉眼間，大女巧頎已19歲，就讀本地大學新聞與傳播學系，15歲的細女煒盈則就讀中四。與媽媽相依為命多年，兩女兒均讚嘆媽媽是位堅強的女性，面對惡劣環境和際遇，她仍處變不驚。巧頎坦言，幼時與爸爸關係親密，當得知爸爸背叛後，曾經很嬲他，但多年來看到媽媽如此積極過活，沒有埋怨、沒有咒罵，令她發現放下原諒才是放過自己。

日子曾經很難過，但只是一個過程。我感恩我生存在這個環境，我感恩我在這個家，我感恩媽媽犧牲自己的青春年華，無悔沒有自己的圈子，來處理兩個性格極端的女兒。即使以前10多年有多難過，現在總算是捱過來，守得雲開見月明。

Kowie經歷過患癌血崩和丈夫出軌，令她一度有輕生念頭，幸大女一句話令她驚醒，重新活過來，詳情請看【下一頁】。

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記者：林愛娜