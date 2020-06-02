澳洲Presha Fruit蘋果汁棒曲霉素超標1.4倍　食安中心指可對免疫系統造成毒性損害

▲ 澳洲進口的「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」果汁飲品，其棒曲霉素含量超標1.4倍。（Presha Fruit官網圖片）

食安中心今日（2日）公布，一個澳洲進口瓶裝「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」果汁飲品樣本，含10億分之120的棒曲霉素，超標1.4倍；中心已知會涉事進口商或分銷商百佳超級市場（香港）有限公司上述違規事項，指令將受影響批次的產品停售及下架，並展開回收。

澳洲Presha Fruit瓶裝蘋果汁棒曲霉素超標1.2倍須下架

中心稱，有關瓶裝蘋果汁飲品「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」從澳洲入口，經百佳超級市場（香港）有限公司分銷，涉事樣本經檢測含10億分之120的棒曲霉素，較食品法典委員會有關蘋果汁棒曲霉素標準10億分之50超逾1.4倍。

中心發言人指，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙