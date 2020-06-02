  • 28°C
香港時間 : 2020602日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

澳洲Presha Fruit蘋果汁棒曲霉素超標1.4倍　食安中心指可對免疫系統造成毒性損害

社會 18:25 2020/06/02

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

澳洲進口的「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」果汁飲品，其棒曲霉素含量超標1.4倍。（Presha Fruit官網圖片）

食安中心今日（2日）公布，一個澳洲進口瓶裝「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」果汁飲品樣本，含10億分之120的棒曲霉素，超標1.4倍；中心已知會涉事進口商或分銷商百佳超級市場（香港）有限公司上述違規事項，指令將受影響批次的產品停售及下架，並展開回收。

澳洲Presha Fruit瓶裝蘋果汁棒曲霉素超標1.2倍須下架

中心稱，有關瓶裝蘋果汁飲品「Presha Fruit Cold Pressed Apple & Raspberry」從澳洲入口，經百佳超級市場（香港）有限公司分銷，涉事樣本經檢測含10億分之120的棒曲霉素，較食品法典委員會有關蘋果汁棒曲霉素標準10億分之50超逾1.4倍。

中心發言人指，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

食安中心 果汁 澳洲

最高瀏覽

【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
12:03 2020/06/01
【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車
14:04 2020/06/01
【隔離令】3名疑似內地旅客戴防疫手環　搭巴士出藍田被車長要求落車