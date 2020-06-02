【新冠肺炎】政府刊憲延長限聚令等指令至6月18日　本周五生效

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎本地感染個案再現，港府今日刊憲，修訂《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），延長限聚令及限制指定處所營業等指令14天至6月18日。

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當局稱，餐飲處所及表列處所需繼續維持規定及限制，而現場表演、跳舞活動、蒸汽浴及桑拿設施等衞生風險較高的活動或設施繼續禁止；除獲豁免者外，新安排並繼續禁止在公眾場所進行羣組聚集，有關修訂於6月5日凌晨零時起生效，有效期為14天至6月18日。

同時政府亦刊憲修訂《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），引入機制賦權予食物及衞生局局長，列明兩類指明地區抵港人士的檢疫安排，當中若屬從第一類指明地區抵港，有關人士需要接受強制檢疫的安排，第二類指明地區抵港者，則於符合條件下獲豁免強制檢疫。

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第599C及第599E章修訂同樣於6月5日凌晨零時起生效，考慮到未來一段日子仍需要繼續限制香港與其他地方之間的人口流動及實施強制檢疫措施，及中國內外地區疫情發展，政府會把第599C章有效期延長1個月至7月7日，第599E章有效期則延長3個月至9月18日。

發言人強調，是次修訂主要是提供法律基礎，予政府可隨着本地及海外疫情的發展，因應最新情況評估相關國家及地區的最新公共健康風險，從而釐定它們所屬的指明地區；並會因應疫情的發展，不時檢討已實施的相關限聚等措施，作出適當調節。

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責任編輯：陳正怡