外婆涉勒斃6歲男孫案續審　被告曾向學校輔導員指男孫「紮紮跳」壓力大

▲ 心理學家謝殷正到高等法院作供。（經濟日報記者攝）

54歲外婆涉於兩年前在酒店房間勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今(2日)於高等法院續審。死者就讀的小學輔導員作供稱，案發前2天被告帶同死者參加學校舉辦的家長工作坊，被告提及覺得「孫仔紮紮跳」，「教極都唔聽」，她感到壓力大。輔導員指被告希望小組可提供協助改善，並約定於1星期後作第二次會面。



被告簡桂芳（現年54歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。



事發時死者就讀的小學輔導員黎穎嘉作供稱，2017年10月學校舉行家長工作坊，黎當時與被告會面及談及死者事宜。黎指被告提及覺得「個孫好奇怪」，因他是單親家庭，沒有父親照顧，管教上很困難，故被告表示感到奇怪。黎指得知死者曾於2017年初入住威院1星期，期間就行為問題被轉介作心理評估，其後從死者母親得知評估結果並沒有任何問題。



及至2018年3月16日，黎指當時進行「祖孫小組」，被告及死者均有參加，黎指當時曾與被告談及壓力問題，被告提提及覺得「孫仔紮紮跳」，「教極都唔聽」，對她而言感到壓力大及沒有信心。黎供稱當時覺得被告感到疲倦及無助，但被告希望小組可提供協助改善，並約定於1星期後作第二次會面。



威院臨床心理學家謝殷正供稱，2016年9月首次與被告及死者會面，當時因死者的行為問題而轉介至威院作評估。謝供稱，當時評估被告照顧死者面對一定困難。及至2018年1月再會面時，謝指兩者關係有改善，他指亦沒有任何證據顯示死者有任何過度活躍症問題。聆訊明續。

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記者：林育慧