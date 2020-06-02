【桃色風波】鄧智偉背高海寧偷食單親媽媽　音樂才子自稱遭勒索爆出軌羅生門

▲ 鄧智偉與高海寧一直沒有承認拍拖，但外間一直已視二人為一對。

TVB藝人高海寧自5年前跟音樂才子鄧智偉傳緋聞，多年來指二人秘密拍拖，感情穩定更至談婚論嫁，不過早前傳二人已正式分手，今日有傳媒報導，原來鄧智偉在跟高Ling交往期間，背女友偷食一名圈外單親媽媽，成為分手導火線。

而近日鄧智偉因被發現2月曾到警署報案，稱遭一名女子恐嚇，因此被揭開他和高Ling及新歡的複雜關係！

▲ 鄧智偉偷食弄至要報警收場。（取自鄧智偉IG）

【緋聞情侶】高海寧取消關注鄧智偉IG 情傾音樂才子5年惹分手疑雲

現年44歲的鄧智偉，跟高海寧緋聞傳足5年，今日有報導指出，鄧智偉自跟高海寧分手後，認識了一位25歲新女友K小姐（化名），今年2月鄧智偉卻前往警署報案，聲稱跟一名女子因感情問題爭執，其後被對方以言語恐嚇。

鄧智偉向傳媒表示，該名女子在他們拍拖期間，不斷滋擾及抹黑高海寧，更因為鄧智偉意欲跟此女子分手，而被女方勒索一層樓做分手費！鄧智偉更表示，十分擔心高海寧的安全。

▲ 約兩周前，高海寧把頭髮剪短，當時她解釋是劇集《七公主》造型，並非因受情傷而剪髮。

鄧智偉女友爆分手另一版本

與此同時，該化名K小姐的女子，接受傳媒訪問時，稱自己是單親媽媽，去年3月經演唱會幕後朋友介紹認識鄧智偉，二人去年3月拍拖，當時鄧智偉應是高海寧在一起，但他聲稱跟高Ling不是情侶，只感對方可以幫他見報，而不介意繼續傳緋聞。

K小姐又指鄧智偉近年北上發展，曾向自己透露其公司陷財困，加上分隔兩地，故提出分手，K小姐雖想挽留感情，但鄧智偉十分決絕，更對她惡言相向。

K小姐亦曾報警，指遭鄧智偉發出死亡恐嚇，但未被警方受理，最後更因鄧智偉亦報警指遭她勒索，故被警方以涉嫌刑事恐嚇拘捕。

現時K小姐獲准保釋候查，但因感受委屈，故向傳媒公開事件。

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