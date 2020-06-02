【英國升學】疫情影響英國頂尖大學降低收生要求　DSE最低「332」可獲取錄

▲ 新冠肺炎肆虐全球，英國有頂尖大學預料下學年入讀人數大減，決定降低收生門檻。

新冠肺炎肆虐全球，有英國頂尖大學預料，今年入學的國際生人數將銳減，於是決定放寬收生要求，酌情取錄香港學生。有學生成功以預測成績（predicted grade）「332」考入頂尖大學，比一貫的「444」要求低得多。

因應社運疫情降低收生要求

英國羅素大學集團（Russell Group）成員之一、全球排名第78的University of Sheffield（錫菲大學），其收生總監Liz Carlile表示，香港學生今年受疫情及社會運動困擾，成績或未如理想，決定放寬取錄要求，最低門檻由DSE英文科全部試卷「細分」需達4級，降至只需總分達4級，更豁免口試及IELTS成績要求。

DSE最低「332」可獲取錄

英識教育升學顧問Clarice指，有學生以「443」的預測成績獲University of Sheffield語文系有條件取錄，亦有學生以「332」獲同屬羅素集團的Newcastle University及The University of Liverpool的城市規劃系及設計系有條件取錄，比一貫的「444」要求要低得多。

Clarice指出，今年JUPAS延至8月13日才放榜，建議擔心未能獲本地大學取錄的學生提早報讀英國大學。

英大學預料國際生銳減最多一半

有英國大學預料，受疫情影響，今年入學的國際生將大減3至5成，University of Manchester更預測新學年國際生將會銳減8成。

英識教育執行總監陳思銘指出，英國大學放寬取錄條件，加上英國留學生畢業後可留英工作兩年，日後獲得工作簽證的機會大大提高，相信英國升學對港生而言非常吸引。

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責任編輯：李世聰