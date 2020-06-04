【遊戲學數】前中學老師以智力積木融入數學課程　數學爸爸盼以遊戲方式打破紙筆學數框框

▲ 主力為學校設計校本「玩轉數學」課程，並推廣創新的教育積木，用抽取感觀認知圖型卡的公仔，跟囡囡玩記憶力遊戲。(曾耀輝攝)

現時很多小學數學科課程提早了半年至1年，學校課節有限、老師難以同時兼顧個別差異，致令孩子會累積了太多挫敗感，抗拒學習。原是中學數學老師的智趣坊創辦人林英祥（Victor），現主力為學校設計校本「玩轉數學」課程，並推廣創新的教育積木，他謂今天換個方式為數學教育奮鬥，望打破傳統以紙筆教數學的框架。

Victor每年都會書展推廣各地智力積木，他謂自己一向有搜羅玩具，同時會拿家中原有物件變化，教育自己子女學習數學。

▲ 家中有一副教具「感觀圖形認知盒」，把10幅不同顏色的圖型積木，配對一個底版，好讓小朋友觀察及放置，小學生也適用(售 $180)。(受訪者提供)

他謂，學界慢慢接受益智玩具，可以成為教育媒介，建立基礎；然而多數的小學問題，是課程傾向提早了半年至1年，老師難以同時兼顧個別差異，故見到不少中學生抗拒學習。

近年他便常去幼稚園分享，鼓勵家長需要把數學滲入日常生活，也要多跟子女用積木推理問題，讓他們對數學有親切感。

小學生需要規劃零用錢，大人要讓小朋友學會以真實錢幣找贖。 小朋友開始學看時鐘時，可以跟他們用肢體模擬，學習時鐘觀念，如站在廳中間，告訴小朋友前後左右代表東南西北，也可用12點、3點或9點解釋方向，讓他們走向某一點。

建議多玩積木

作為數學老師，他特別關注子女的數感培養，也愛改裝玩具吸引他們動手嘗試，啟發思考。其工作需與世界各地設計商交流，故其就讀小六和小二的子女也是很早已體驗到不同質感和設計的積木。

他謂家中常擺設十多副積木，他們每次只可拿一副來玩，幼稚園階段是先玩單色積木，並透過觸摸，分辨形狀、大小、距離感。有時一家人各砌一款，然後合併成一個都市。

不一定要買很多玩具，不過最重要是陪伴小朋友探究。 如果沒有這玩具在手，用包裝盒也可玩，兩個人對弈數進位數。

▲ 如果沒有教具在手，兩個人用包裝盒也可玩數進位數。輪流每次最多按3粒，最少按1粒，按到最後只剩1粒便輸，過程已可認識單數和雙數。(曾耀輝攝)

推介磁力積木

到底小學階段要怎樣學習數學？Victor認為必須動手理解，引起興趣，建議大人可以擔當老師，由玩摺紙和積木潛移默化。他強調：

積木是立體的砌圖遊戲，有高有低、有大有小，孩子理解力有限，摸到實物時已可分辨形狀、大小、距離感。

其中他較常向家長推介「彩窗磁石積木片」，坊間有不同品牌磁石積木，大人可以自己挑選不同厚度，其好處是透明，讓小朋友邊玩邊感受磁性結構特性，也教到觀察光。

▲ Mosaic圓珠對位遊戲 ，適合3歲學配對(售 $180)。(曾耀輝攝)

以下是他的優秀玩具推介：

《滅鼠先鋒》

以色列設計，矽膠製造、質感柔軟，可供一個人玩或兩個人對弈，每次最多按3粒，最少按1粒，按到最後只剩1粒便輸，讓孩子認識單數和雙數和二位進數，可以幫助學習加減數，或代入其他名詞如交通工具、食物，練習語文。（售$90至$100）

▲ 以色列玩具《滅鼠先鋒》（Last mouse lose）有不同數目版本，適合3歲理解數概。(曾耀輝攝)

「彩窗磁石積木片」

是全塊透明設計，共有長方形、正方形、等邊及等腰三角等不同圖形。可以把積木砌到直立 90 度和尖塔，並可拆開拼合多元圖形例如八角形，日後對認圖形很有用！（書局售價約$300 ）

▲ (曾耀輝攝)

Soma Cube磁石積木方塊

由3件至7件組件，只要按圖冊請小朋友用積木配對和拼合；若針對幼小組別，可在紙上畫上一個外框，請小朋友用積木配對。（售$150）

▲ Soma Cube磁石積木方塊玩法多變，適合3歲起。(曾耀輝攝)

▲ (受訪者提供)

記者：胡麗珊