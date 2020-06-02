港鐵料今年中完成車站設施復修　東鐵綫擬加閘門

▲ 觀塘站客務中心去年遭人縱火後，修復工程仍未完成。（資料圖片）

由2019年6月至今年3月初，96個重鐵站當中的85個站，和68個輕鐵站當中的63個站曾遭破壞。港鐵公司今日提交文件，交代修復和未來車站改善工程的進度。

港鐵公司指，現時所有車站出入口已重新開放使用，其他主要設施包括出入閘機、售票機、升降機、扶手

電梯和客務中心大部份已投入服務，預計今年年中可大致完成整體復修工作。而輕鐵方面，由於系統為開放式設計，車站設施容易受到破壞，所以復修同時，港鐵計劃推出輕鐵智能化服務，希望減少一些未可預知的外來因素對輕鐵服務的影響。

具體進度而言， 除了柯士甸站及機場站個別出口外，各車站出入口均已重開。超過2,400部閘機當中，接近2,200部現已正常運作。有200多部能作出入閘用途，但部份部件如螢光幕及插卡位置仍在維修。

另外約1,350部售票機和八達通增值機當中，逾1,100部現已正常運作、約5,000部閉路電視當中，超過九成已恢復運作、超過1,300部輕鐵收費器當中，有超過900部現已正常運作。

另外，港鐵公司亦正改善部分車站設施，重新規劃個別車站大堂佈局。例如在觀塘站，港鐵公司計劃加建連接大堂及月台的升降機等設施，以疏導車站個別位置於繁忙時段的人流樽頸，紓緩擠迫情況。另外，將

軍澳站現有的客務中心位置將調整，並會增設出入閘機，令車站人流更為暢順。相關改動工程預計於2021 年完工。

現時天后站及炮台山站尚未設有連接車站大堂和地面的客用升降機。港鐵公司指，天后站加設的垂直升降台及扶手電梯工程現正進行，預計於2021年完成。

至於炮台山站，港鐵公司與政府正磋商興建升降機項目的具體細節。

港鐵公司於2017年起在36個車站及4個車廠進行大型空調冷卻裝置更換計劃。截至今年3月，87部空調冷卻裝置已完成更換，佔60%，整個計劃於2022年內完工。

在洗手間及育嬰間方面，港鐵公司於2015年承諾在10個轉車站加設客用洗手間及育嬰間。當中7個洗手間已投入服務，餘下在北角及油麻地站加設的洗手間預計於今年完工，尖沙咀站的工程則預計於2021年完工。至於育嬰間方面，港鐵公司會在8個轉線站加設育嬰間，其中5個站的育嬰間已啟用，港鐵公司正爭取於2021年內完成餘下在油麻地站、北角站、尖沙咀站的工程。

就東鐵綫車站加裝自動月台閘門方面，港鐵公司指，由於部分東鐵綫車站月台歷史悠久，於現有沿綫車站加裝自動月台閘門，需要先在各車站月台加固月台結構，以及興建相關系統設備房，上述工程已大致完成。

此外，自動月台閘門必須配合新列車的車門位置，因此須待東鐵綫全面以新九卡列車運作後，才能展開安裝工程。

記者：陳梓蔚