【飛虎之雷霆極戰】跟老公四手聯彈慶50生辰　 莫文蔚特別方式慶生笑不停

▲ 莫文蔚跟德藉老公鋼琴合奏一曲。

今日為莫文蔚50歲生日，而她選擇了一個特別的慶祝方式，她於其Youtube個人頻道上載跟德藉老公Johannes鋼琴合奏的片段，只見兩口子邊彈琴邊笑不攏嘴，連網民也讚二人很甜蜜。

近日為《飛虎之雷霆極戰》唱主題曲的莫文蔚，於個人頻道及微博分享跟老公Johannes「四手聯彈」的短片，她寫道：「今年的生日實在太精彩了，謝謝我身邊這位『特別嘉賓』，和我表演一曲『二人世界』四手聯彈鋼琴演奏，是不是意想不到呢？希望大家喜歡今天的『特別節目』，也謝謝大家給我的生日祝福。」

▲ 莫文蔚笑不停。（影片截圖）

粉絲也紛紛送上祝福，有人留言道：「果然在家休息甜甜蜜蜜，每天都是情人節啊。」，另亦有網友說：「夫妻倆都會鋼琴，哇，生活在音樂裡。好棒好棒。」

莫文蔚跟Johannes於2011年結婚，至今已經9年。Johannes為莫文蔚的初戀情人，17歲那年，兩人一起在意大利讀書，Johannes當時對莫文蔚一見鍾情，展開熱烈追求，惟二人只相戀一年就分手了。

▲ 莫文蔚跟Johannes很恩愛。 （取自Facebook）

20多年後兩人於同學聚會上重遇，當時仍未重燃愛火，直至莫文蔚跟馮德倫結束9年情，她才跟這位初戀情人重新戀上。

2011年10月1日，兩人在意大利舉行婚禮，而莫文蔚視Johannes跟前妻所生的三個兒女如己出，而莫文蔚為了陪伴丈夫，移居至英國生活，只是偶爾返港台出席宣傳活動。