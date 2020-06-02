  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【飛虎之雷霆極戰】跟老公四手聯彈慶50生辰　 莫文蔚特別方式慶生笑不停

娛樂 19:03 2020/06/02

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

莫文蔚跟德藉老公鋼琴合奏一曲。

今日為莫文蔚50歲生日，而她選擇了一個特別的慶祝方式，她於其Youtube個人頻道上載跟德藉老公Johannes鋼琴合奏的片段，只見兩口子邊彈琴邊笑不攏嘴，連網民也讚二人很甜蜜。

近日為《飛虎之雷霆極戰》唱主題曲的莫文蔚，於個人頻道及微博分享跟老公Johannes「四手聯彈」的短片，她寫道：「今年的生日實在太精彩了，謝謝我身邊這位『特別嘉賓』，和我表演一曲『二人世界』四手聯彈鋼琴演奏，是不是意想不到呢？希望大家喜歡今天的『特別節目』，也謝謝大家給我的生日祝福。」

莫文蔚笑不停。（影片截圖）

粉絲也紛紛送上祝福，有人留言道：「果然在家休息甜甜蜜蜜，每天都是情人節啊。」，另亦有網友說：「夫妻倆都會鋼琴，哇，生活在音樂裡。好棒好棒。」

莫文蔚跟Johannes於2011年結婚，至今已經9年。Johannes為莫文蔚的初戀情人，17歲那年，兩人一起在意大利讀書，Johannes當時對莫文蔚一見鍾情，展開熱烈追求，惟二人只相戀一年就分手了。

莫文蔚跟Johannes很恩愛。 （取自Facebook）

20多年後兩人於同學聚會上重遇，當時仍未重燃愛火，直至莫文蔚跟馮德倫結束9年情，她才跟這位初戀情人重新戀上。

2011年10月1日，兩人在意大利舉行婚禮，而莫文蔚視Johannes跟前妻所生的三個兒女如己出，而莫文蔚為了陪伴丈夫，移居至英國生活，只是偶爾返港台出席宣傳活動。

撰文 : TOPICK柴犬出動

相關文章

【飛虎之雷霆極戰】莫文蔚首唱TVB劇主題曲　金曲歌后隔10年再出廣東單曲 【有片】
17:00 2020/05/21
【飛虎之雷霆極戰】莫文蔚首唱TVB劇主題曲　金曲歌后隔10年再出廣東單曲 【有片】
【內地抗疫騷】天后王菲出山開金口　容祖兒+莫文蔚+李克勤接力獻Sing【附連結】
19:11 2020/05/04
【內地抗疫騷】天后王菲出山開金口　容祖兒+莫文蔚+李克勤接力獻Sing【附連結】
【無奇不有】內地酒店拍賣莫文蔚「餘溫床」　房間競價底價8,800元：可帶走女神曾用用品
11:57 2019/08/31
【無奇不有】內地酒店拍賣莫文蔚「餘溫床」　房間競價底價8,800元：可帶走女神曾用用品
飛虎 娛樂人物職業 莫文蔚 意大利 YouTube 音樂

最高瀏覽

【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
14:10 2020/06/01
【食用安全】牛奶添加劑愈多營養價值愈低　47款無添加劑牛奶名單
【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
12:03 2020/06/01
【筍盤男友】連詩雅情史多曾戀阿Sa男友　跟前度分手半年被揭征服陳家樂
【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日　
今日 16:37
【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日　