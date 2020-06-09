【寵物健康】貓狗體重突然下降是肝病症狀　獸醫：少吃肉類有助護肝

▲ 貓狗患肝病通常與飲食習慣有關。（iStock圖片）

肝病亦是貓狗常見的疾病之一，成因通常跟寵物年幼的飲食有關。由於肝病病徵不明顯，因此難以觀察。若寵物本身癡肥，患上肝病的機會亦會增加。譬如，經常進食肥膩或人類的食物，也會導致癡肥。

▲ 貓狗體重突然下降是肝病症狀。（相片由9Lives提供）

肝病症狀

跟腎病一樣，通常7歲以上較易患上慢性肝病。若飲食習慣不良，不論年齡都有機會得肝病。嚴重時會有黃疸，還會出現體重突然下降、無精神、不願進食、甚至脫水等情況。

由於肝臟本身具有再生能力，即使驗血指數不理想，亦不代表肝功能受影響。但若主人放任寵物的飲食習慣，並沒有定期安排身體檢查，嚴重時則會發展成肝腫瘤、脂肪肝等較嚴重及難以處理的疾病。

護理方法

改變寵物飲食習慣、服用補充品等，有助護理寵物肝臟。少吃肉類有助護肝，但如果本身肝臟沒有毛病，則不需要特別少吃肉類。通常都是肝出問題時，才要避免肉類的蛋白質，以幫助修復肝臟。

建議每年進行身體檢查一次，可於打預防針時一併安排。另外，也建議7歲以上年紀較大的貓狗每年驗血。

▲ 9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan（相片由9Lives提供）

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責任編輯：黃泳欣