港鐵新信號系統測試頻甩轆　荃灣綫到2023年才可加密班次

▲ 去年荃灣綫試行新信號系統時曾撞車，要即時叫停實地行車測試。（港鐵圖片）

港鐵測試新訊號系統頻觸礁，去年荃灣綫試行系統時曾撞車，要即時叫停實地行車測試。港鐵宣布，荃灣綫新系統更換工程，要押後至少4年到2023年才完工。

據悉東鐵綫近日測試新訊號系統亦出錯，港鐵回應事件，指事件不牽涉到安全問題，正了解事件，現階段拒透露詳情。

▲ 去年荃灣綫試行新信號系統時曾撞車，要即時叫停實地行車測試。（港鐵圖片）

港鐵2015年起，分階段更換7條重鐵綫的訊號系統，涉款33億元，盼日後可加密班次，提升載客量約一成。不過去年3月18日收車後，荃灣綫試行新訊號系統，期間兩部列車攔腰相撞，港鐵需叫停實地行車測試，並要調查，令新系統更新工程有延誤。

荃灣綫新信號系統工程 延誤至少4年

港鐵向立法會提交文件，交代最新進展，指去年撞車涉新系統軟件出錯，要檢測修正，複雜程度近乎重整全套軟件，需時1年半。之後先經政府驗收，港鐵才恢復實地行車測試，又要額外多1年半時間，料2023年才完工。翻查資料，港鐵2017年曾稱荃灣綫新訊號系統，可於2018年底完工，意味工程至少延誤4年。

至於其他重鐵綫的新系統更換計劃，港島綫、觀塘綫、將軍澳亦已開展工程，但要待荃灣綫完成更換工程後，先借鑑經驗，才於其他重鐵綫測試。結果港島綫新系統要於荃灣綫新系統啟用後18個月，約2024/25年才投入服務，觀塘綫及將軍澳綫就要到2026/27年才啟用。港鐵表示歉意，會密切監察載客量，疏導繁忙時間人流。

東鐵新系統測試甩轆 港鐵拒透露

至於有消息稱，港鐵月初測試東鐵綫新訊號系統時，又發生故障，參與試車的列車一度在車務控制中心的顯示屏上失蹤，令引入全新9卡列車與12卡車「混合行駛」計劃，未能於本月推行。港鐵車務總監李家潤回應稱，就東鐵綫晚間測試方面，初步結果不牽涉安全問題，正跟有關工程師和政府部門了解，不便透露詳情。

至於去年受社會事件影響，港鐵車站設施遭人破壞，港鐵料今年中起逐步完成復修，其中所有扶手電梯已完工。李家潤盼乘客善用港鐵服務，勿破壞設施。

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記者：吳卓峰