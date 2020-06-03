重拍奧斯卡最佳外語片提名丹麥片　《婚禮之後》自己人生自己決定

▲ 一場本應愉快的婚禮令看似毫無關聯的一切，掀起波瀾。

改編自2006年丹麥女導演Susanne Bier同名電影的《婚禮之後》（After the Wedding），由兩大好戲女星茱莉安摩亞（Julianne Moore）及米雪威廉絲（Michelle Williams）主演，講述一場婚禮揭開一個將所有主角人生180度逆轉的家庭秘密，任誰都沒可能若無其事地接受，他們該如何走下去呢？

▲ 《婚禮之後》內，初見面的Theresa與Isabel原來人生早已交集。

要改編珠玉在前的電影作品，如何搞搞新意思？「丹麥新浪潮女導演」代表人物Susanne Bier的代表作《婚禮之後》，除是年度全丹麥最賣座電影亞軍，也奪下丹麥電影節最佳電影與最佳女配角、歐洲電影獎最佳導演等大奬，更被提名奧斯卡最佳外語片，可惜最後敗於德國片《竊聽者》。

新版《婚禮之後》改由男導演Bart Freundlich自編自導，更將原版由《誣網》男主角麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）等擔綱的兩位男主角性別轉換成女性，以「女人」、「母親」還有「妻子」這3種身分及視角來看待愛情與婚姻，刻劃的感情更細膩之外，亦強調「自己人生自己決定」這中心思想。

▲ Isabel出走紐約、出心出力營運印度加爾各答的孤兒院，以彌補人生遺憾。

新版《婚禮之後》講述Isabel（米雪威廉絲飾）用盡畢生精力營運印度加爾各答的孤兒院，某日一名神秘慈善家兼知名企業家Theresa（茱莉安摩亞飾）願意鉅額贊助，卻要求她隻身飛到紐約面見。

為籌募資金，她只好硬着頭皮返回20年來都不願重返的城市。擁有藝術家老公（比利告魯杜飾）和一對8歲雙生兒的Theresa，堅持要Isabel參加其21歲女兒Grace的婚禮，而一場本應愉快的婚禮，卻揭露不尋常秘密，翻開了舊傷疤，更顛覆她們與身邊人的下半生……親情背後隱藏多少謎團？重逢是緣分，還是刻意安排？



自己人生自己決定

「婚禮之後」這名字也頗讓人玩味，再完美的婚禮曲終人散後，並不是結束，而是一對新人的婚姻關係正式開始，人生邁向新一章從來不是易事，端賴各人造化去迎戰每個挑戰了。

▲ 茱莉安摩亞及比利告魯杜早在於導演Bart Freundlich的前作《World Traveler》與《Trust the Man》合作，三人已是老拍檔。

而導演Bart Freundlich於2001年及2005年編導的《World Traveler》與《Trust the Man》，便曾與茱莉安摩亞及比利告魯杜（Billy Crudup）合作，三人早已是老拍檔。

茱莉安摩亞更是第4次當他的御用女主角，仿如其創作繆思，現實中也是導演的配偶及心靈伴侶，一對仔女早於他們在2003年成婚已誕下，兩人仍然恩愛如初見，堪稱荷里活影壇夫妻典範。（6月4日）

記者：Kristy