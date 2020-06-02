城大引入美制　僅首15%畢業生可獲榮譽等級　三學期GPA低於1.7將失去學籍

▲ 城市大學教務會今日表決通過最低畢業積點及畢業生榮譽分級。（資料圖片）

香港城市大學今日（2日）宣布，大學教務會今日開會通過，新學年（2020/21學年）將摒棄沿用多年的三級榮譽制度，改為引入美國的學位榮譽制度，成績排名最前的首15%畢業生，方可獲「卓越」、「優異」及「優良」榮譽等級，意即餘下85%畢業生將不獲任何評級，而城大將成為本港首間引入美制的大學，但有學生擔心新制易引起僱主混淆。

教務會同時通過，將最低畢業積點調升為2.0分，以及任何三個學期的平均積點（GPA）均低於1.7分的學生將失去學籍。新規章適用於自2020/21學年起入學的大一本科生，即現屆入讀學生不受新措施影響。

城大表示，許多教授及教師極度關注學科評分分數膨脹（grade inflation）及現今香港普遍採用的評級未能準確反映學生能力，要求調整本科生的最低畢業積點（CGPA）及畢業榮譽分級。

城大解釋，在制定學位榮譽標準時，採取美國大學的做法，取消以往為絕大部分畢業生頒授一級、二級、三級「榮譽」的制度，認為新制可消除傳統上將畢業生劃分為「二級」、「三級」等帶有「次等級」歧視性質的隱喻，並可「提升學位評級制度的參考價值」及「正確反映真實優秀畢業生的表現」，今日在大學教務會118名委員「充分討論」後通過。

新規章下，各學系只有最佳的15%應屆畢業生（按畢業積點排名）將獲以下認可：

畢業生排名 學位榮譽 最佳的2% summa cum laude（卓越） 次佳的5% magna cum laude（優異） 再次佳的8% cum laude（優良）

不過，校方此舉引起城大學生會編輯委員會反對，該會近日在Facebook發文，批評新制度弊端極多，且諮詢嚴重不足。

該會指出，新制會令新生要「爭崩頭」才能做到校方原先提出的「最佳18%」，改變系統亦會令僱主混淆，因目前只有城大打算改變榮譽等級制度，意味城大將會別樹一幟，畢業生到外國尋求升學或求職將會更加麻煩，且容易令僱主誤會學生「無Hon Grad」，影響畢業生前途。

記者：馮琪雅