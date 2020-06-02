縱橫遊取消所有海外旅行團至7月30日　業界料第四季或可恢復出入境旅遊業務

▲ 旅遊業界料今年第四季或可恢復出入境旅遊業務。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，港府今日（2日）公布，內地、澳門或台灣來港人士強制檢疫14天的規定，會延長至7月7日，針對海外入境人士的強制檢疫，會延長至9月18日。

縱橫遊表示，因應政府將海外回港需隔離檢疫的措施延長至9月中，將會取消所有海外旅行團至7月30日，之後出發的海外旅行團會於稍後再作安排；而早前已報名在6月底出發到上海及北京的旅行團，亦會全部取消及全數作出退款，涉及10團共120人。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良則言，由於航空公司復飛之期仍未明朗，業界早已有心理準備，出入境旅遊業務料至今年第四季才可恢復，他亦希望政府可以盡快公布有關粤港澳三地互認健康碼代替檢疫的系統的細節，以免業界坐困愁城。

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記者：陳曉瑩