【新冠肺炎】教育局：至今未接獲學校個案　現階段按原定計劃分階段復課

▲ 政府早前宣布中小學及幼稚園高班分階段復課，中三至中五已於上周三（5月27日）復課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓今日（2日）新增4宗確診個案，而該屋邨附近一帶有多間中小學，於上周起分階段復課，教育局晚上回覆TOPick查詢表示，現階段學校會繼續根據原定計劃分階段、有秩序地復課。

有沙田區內中學校長稱，目前未接獲當局稱會影響復課安排，但會密切留意住在瀝源邨的學生健康狀況及情緒。

教育局發言人表示，一直就復課安排及最新情況與衞生防護中心保持緊密聯絡，會密切留意疫情的最新發展，並聽取衞生專家的意見，如有需要，會通知學校採取相關防疫措施。

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教育局人員與學校保持聯繫，了解學校在準備復課的各項安排，包括防疫措施的落實及推行情況，形容學校的整體運作和安排大致良好，並作好準備切實執行多項衞生防疫措施，包括進入校舍前為學生、訪客量度體溫、盡量使用課室的空間、學生活動時保持適當社交距離等。

發言人續指，教育局至今未有收到任何學校的個案。按教育局「學校復課指引」規定，如教職員、學生、其家長或同住人士證實染上新冠肺炎，他們不可回校並須立即通知學校。如證實有教職員或學生染上新冠肺炎，衞生防護中心會進行流行病學調查及個案追蹤，密切接觸者將接受檢疫，其他接觸者將接受醫學監察；中心亦會根據學校的情況，主動聯絡校方及教育局，以商討有關措施，例如校舍的清潔消毒、上課安排等。

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按政府早前宣布中小學及幼稚園高班分階段復課，中三至中五已於上周三（5月27日）復課，中一至中二及高小將於下周一（6月8日）復課，初小及幼稚園高班（K3）將於15日復課。

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責任編輯：馮琪雅