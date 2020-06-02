中大民調：林鄭民望跌4.6分至22.2分　自去年12月低位　

▲ 行政長官林鄭月娥。（馮漢柱攝）

中大香港亞太研究所在上月底，即全國人大會議審議《港區國安法》期間，訪問了732位港人，發現林鄭月娥民望評分，較4月份大跌4.6分至22.2分，更是自去年12月的紀錄低位，當中有44%受訪者給林鄭月娥0分，只有1.1%給100分。

中大的民調於上月20至28日進行，調查顯示，除林鄭外，三名司長的評分亦全數下跌。財政司司長陳茂波較4月份調查下跌4.1分至27.9分、政務司司長張建宗則跌6.4分至23.6分。律政司司長鄭若驊評分包尾，下跌3分至16.6分。

對於特區政府表現，有13%受訪者表示滿意，較前一個月下跌4.7個百分點，不滿則有67.9%，升7.5個百分點。至於對港府的信任度，僅15.6%受訪者表示信任，下跌3.7個百分點，不信任的人佔60.5%，大升7.2個百分點。信任北京中央政府的受訪者亦僅有13.7%，按月下跌3個百分點，68.2%受訪者表示不信任，按月升8.4個百分點。

中大表示，調查期間市民對政府表現、特首、三位司長表現評分，以至對港府和中央政府的信任度，均較4月份調查有明顯下跌。

另外，央視今日播出林鄭月娥的訪問。林鄭表示，中央出手定立港區國安法，是給香港生機，幫助香港走出困局，又指全國人大通過立法決定後，令她心裏感到很踏實，認為若不是中央出手，香港可能不能解決當前問題。

林鄭月娥又指出，特區政府會全力支持配合制定和落實法例，有中央的堅定決心和香港市民的支持，不會懼怕美國和西方一些國家的指責和制裁威脅。又強調隨香港社會逐步恢復穩定，港府會將工作重點放在發展民生和恢復經濟方面。

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責任編輯：李淇