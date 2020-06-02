【限聚令】限聚令延兩周食肆料生意少逾2成　派對房憂結業潮　健身業盼7月迎轉機

▲ 餐飲處所每枱最多8人及枱與枱之間須保持1.5米距離等防疫規定再延長，有業界認為，生意會繼續難做，料未來兩、三個月整體生意仍會下跌。 （曾耀輝攝）

港新冠肺炎疫情反覆，港府決定將「限聚令」、針對餐飲及表列處所等防疫措施延長兩周，至6月18日。受影響行業紛指，業務將繼續受壓，有業界對未來半年生意不感樂觀，憂出現結業潮；亦有業界盼7月可迎來轉機；餐飲業則料短期生意按年少逾2成。

限聚令有效期 可延至8月底

公眾地方禁止8人以上聚集的限聚令、餐廳每枱最多8人及枱與枱之間須保持1.5米距離等防疫規定，原定明日（4日）屆滿，政府昨決定延長兩周，至本月18日，有需要時可再收緊；而相關規例有效期，則延長兩個月至8月31日。

【限聚令】食衞局宣布延長限聚令、食肆等社交措施至6月18日

派對房間（Party Room）是首批因疫情而被當局規定要停業的處所，亦是最遲才可重開。香港派對場地協會會長林漢然表示，限聚令延長，對剛恢復業務不久的業界製造虧損困局，尤其佔地過千呎且沒有間開個別房間的場地，最多僅可容納8人，只會令企業團體擱置舉辦活動。

▲ 派對房間（Party Room）是首批因疫情而被當局規定要停業的處所，亦是最遲才可重開。（經濟日報資料圖片）

林漢然形容，暑假多屬大學生預訂Party Room聚舊及舉行迎新活動的旺季，若限聚令延至8月底，業界生意難以在短期內復甦。他坦言不看好未來半年的市況，料業界僅能維持去年3至4成生意，Party Room或出現轉手、賣盤和結業潮。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎稱，5至7月是健身業的旺季，惟受限聚令影響，其拳館每班人數由去年至少20至30人，縮至每班僅有約14人，單是5月生意已按年下跌一半，期望6、7月情況改善，達到去年的6至7成生意。

人數限制 健身室流失熟客

他說，本身已有心理準備限聚令會再延長，但期望當局可取消規限健身中心的條款，尤其是人數限制；又解釋健身室較多單對單授課，受影響程度不大，惟拳館、瑜伽及舞蹈教室多以小組形式授課，當小班人數達上限，客戶會要求退錢，坦言至今已流失約3成會員，包括認識8年的熟客。

▲ 健身中心加強消毒清潔。（經濟日報資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則言，限聚令及餐飲業務管制措施續延長，業界生意繼續難做，婚宴酒席、私人場所聚餐等亦會受影響，料未來兩、三個月整體生意會按年下跌25%。

香港餐務管理協會主席楊位醒指，對限聚令未能放寬感失望，因不少食客欲準備預訂12人的餐席，現時或打亂部分客人的計劃，但理解政府抗疫為先的考量，而現時不少市民都願意在日間出外用膳，相信餐飲業日間生意影響不大，惟晚市依然較淡。

成本效益低 難推動本地遊

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良說，業界原想趁限聚令或進一步放寬而開辨本地遊小包團，惟現時續維持聚集人數上限8人，辦團成本效益未必高，增加業界推動本地遊的難度。

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記者：陳曉瑩、徐紹軒