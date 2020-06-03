曾錦強：社交平台應查核事實

美國總統特朗普最近在twitter發表的兩篇貼文，被貼上事實查核（Fact Check）的連結，他揚言要關閉這些損害言論自由的社交平台，並且立刻簽署行政命令，督促美國聯邦通訊委員會審查《通訊規範法》第230條中，對社交平台的保護，以阻止社交媒體執行言論審查。facebook創辦人朱克伯格在接受訪問時和twitter劃清界綫，認為私人公司尤其是社交平台，不應該對政治人物作出事實查核。

我看了特朗普Twitter的原文，認為加上事實查核的連結，讓讀者了解更多郵寄投票的事實並無不妥，對內文的觀點沒有作出判斷，我不認為這對作者構成冒犯。至於朱克伯格認為社交平台不應該是事實的仲裁者，我更加不同意。

社交平台不用製造內容，已經比其他媒體有成本優勢。一般媒體做報道的時候也會查核事實，以免報道錯誤的信息。如果社交平台既不製作內容，也不核查內容的話，便太不負責任了。

社交媒體傳播的速度很快，假消息更吸睛，傳播的速度更快。社交平台很容易遭政客利用，散播假消息以達到個人的政治目的。這不是言論自由的問題，我們要求的是事實查核（Fact Check），並不是意見查核（Opinion Check），這無阻任何人發表他們的意見，只要引用的事實正確便可以了。

原文刊於《晴報》