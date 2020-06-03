【小一派位】疫情下小一叩門拍片代面試　家長無需親身到校交表

▲ 喇沙小學等熱門官津小學接受家長郵寄遞交「叩門」申請。（資料圖片）

本年度小一統一派位結果改以郵遞方式，於今明兩日（3至4日）通知學童家長。倘家長不滿意派位結果，可向心儀小學「叩門」爭取候補生學額。

部分學校近日陸續公布叩門申請程序，多校因應疫情，取消傳統「面對面」的面試，改為要求家長為子女拍攝自我介紹短片；不少熱門學校亦接受家長透過郵寄遞交「叩門」申請表，無需親身到校遞交。

黃埔宣道小學在校網表示，家長須於下周一至三（8至10日）親身到校辦理小一候補生申請手續，但因應疫情發展，為保障學童健康，本年度由原定安排學生親臨校舍進行面試，改為由家長為學生按指示拍攝一段5至7分鐘的短片。短片內容以學生日常生活為主，校方建議內容是自我介紹或分享閱讀習慣等。家長須於6月11至19日期間將已完成的影片上載到校方指定連結，校方將於7月4日或之前，以個別電話及信件通知獲正選取錄學生的家長。

瑪利諾神父教會學校（小學部）亦在校網表示，因應疫情而將候補生面試，改為呈交個人錄像片段，片段所涵蓋內容將載於明（4日）起派發的申請表上。該校申請將於6月12日截止，校方將於6月17日起以電話通知獲取錄的學生家長。

傳統名校喇沙小學今在校網公布，家長今起可在校網下載「小一入學申請表」 ，郵寄入學申請表及所需文件的截止日期為下周二（9日），校方將於6月中旬以郵寄方式通知獲邀參加面試的學生，並於6月26日進行面試，面試日期或會因應疫情而調整。

協恩中學附屬小學則在校網表示，接受家長今起至6月13日寄回小一候補生申請表及成績表等相關文件，但暫無列明面試安排。

教育局早前提醒，會編配參與統一派位的學生家長，於下周二至三（9或10日）的指定時段，到獲派學校辦理註冊手續。

如家長未能於指定時段註冊，可延至下周四（11日）辦理；若因要事未能於上述日期辦理，須事先與獲派學校負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

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責任編輯：馮琪雅