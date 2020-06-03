【港區國安法】英國首相稱準備好更改移民政策　約翰遜︰允許BNO持有人延長簽證

▲ 英國首相約翰遜稱準備好更改移民政策，允許BNO持有人延長簽證。

港區國安法引起國際高度關注，英國首相約翰遜表示，若北京落實在香港實施「港區國安法」，英國政府已準備好更改移民政策，允許香港持英國國民海外護照（BNO）的人士到英國，延長簽證至12個月，並獲得進一步的移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

約翰遜在《南華早報》撰文，形容有關做法，將是英國歷來在簽證制度的最大改變之一，他期望不會走到這一步，但如證明有必要，英國政府將會、並樂意為擔心自己生活方式的港人，提供另一種選擇。

約翰遜指出，實施「港區國安法」將限制香港的自由，大大削弱香港自治，直接牴觸《中英聯合聲明》，英國不阻止中國的崛起，在​​歡迎中國成為國際社會主要成員的同時，亦希望中國遵守國際協議。

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中國外交部發言人趙立堅早前強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉；又稱全國人大就建立健全香港特區，維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，目的是彌補香港在國安立法方面的缺失，以便更好貫徹一國兩制。

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責任編輯：黃存新