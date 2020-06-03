【女童受虐】遭惡繼母頭撞牆𠝹傷陷昏迷　4歲女童留醫1個半月終甦醒能進食

▲ 女童留醫1個半月後終甦醒能進食。

黑龍江一名4歲女童，在今年4月底被揭遭生父及繼母虐打，全身傷痕纍纍，繼母甚至將她的頭撞牆令其重傷昏迷。近日女童已經甦醒，眼睛睜開，並能夠進食，但還未能落地行走。

據內地媒體報道，女童的舅父表示，女童已經甦醒，病情有好轉，但精神狀態仍不太好，目前仍在醫院觀察治療。

命保住了，能吃點東西，眼睛瞅著挺有神的。

▲ 女童全身都是煙頭燙、刀𠝹傷等傷痕。（影片截圖）

女童遭繼母虐打

事發於4月底，有知情人士指，黑龍江江佳木斯建三江墾區一名4歲女童疑遭繼母虐打，女童在今年農曆新年後開始與28歲的生父、30歲繼母及繼母12歲的兒子，一家四口一起生活。

女童因尿床被繼母虐打，將她的頭撞牆令她重傷陷入昏迷，並留醫深切治療部（ICU）。知情人士指，那次並非女童首次受虐，而是長期被繼母虐打。從其提供的照片可見，女童全身傷痕纍纍，包括煙頭燙、刀片𠝹傷傷痕，額前有一塊大傷口，不但臉上被𠝹傷，連嘴唇也被剪刀剪傷，還有腳底全是凍瘡。

▲ 女童臉被𠝹傷，連嘴唇也被剪刀剪傷。（影片截圖）

事件曝光後，女童的張姓生母向法院提出訴訟，請求取回女兒的撫養權，雙方協商自願達成撫養權變更協議。而繼母及生父涉故意傷害、虐待女童罪被檢方拘捕。

黑龍江省慈善總會秘書長王瑛琦表示，兒童救助基金會賬戶共收到人民幣25萬左右的善款，所有備註用途為「救助兒童醫院受虐兒童于某茜」的善款都會用於治療孩子病情。

更多相關報道，

【狠毒繼母】4歲女童尿床慘被惡繼母虐打 頭撞牆全身煙頭燙𠝹傷陷昏迷

【生命奇蹟】垂死邊緣傳微弱哭聲小腳露出泥土 初生男嬰慘遭活埋獲救大難不死

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳