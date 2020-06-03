【桃色風波】鄧智偉被爆情史曾對舊愛樂瞳家暴　高海寧疑受情傷以淚洗面

▲ 鄧智偉被前女友爆出過多段情史。

TVB藝人高海寧自5年前傳跟音樂才子鄧智偉秘密拍拖，感情穩定更至談婚論嫁，但今年初二人被指正式分手，日前有傳媒報導，鄧智偉跟高Ling交往期間，背女友偷食一名圈外單親媽媽，而該名女士聲稱遭拍拖時遭鄧智偉恐嚇，但男方又報警指女友對其勒索，令事件出現羅生門。

事緣鄧智偉因被發現2月曾到警署報案，稱遭一名女子恐嚇，因此被揭開他和高Ling及新歡的複雜關係！

化名K小姐的女士，向傳媒表示去年3月經幕後朋友介紹認識鄧智偉，二人去年開始拍拖，但當時鄧智偉應是高海寧在一起，但對方聲稱跟高Ling不是情侶，只感對方可以幫他見報，而不介意繼續傳緋聞。

【桃色風波】鄧智偉背高海寧偷食單親媽媽 音樂才子自稱遭勒索爆出軌羅生門

▲ 高海寧被指跟跟鄧智偉拍拖5年，惟二人一直沒承認戀情。（取自微博）

可是K小姐跟鄧智偉拍拖期間，男方因在內地有不少音樂工作，經常分隔兩地，K小姐懷疑男友出軌，更指鄧志偉經常對她作責罵，又指自己在內地、台灣有不少女朋友，同時否認跟高海寧情侶，只指自己不是一個好情人，對以前的女朋友也是如此。

據K小姐所述，鄧智偉承認過去其中一位女友是藝人樂瞳，更指樂瞳是鄧智偉最愛的女朋友，可是二人拍拖時，鄧智偉曾跟樂瞳爭執，大力掌摑女友，樂瞳也有則扯鄧智偉頭髮。

【緋聞情侶】高海寧取消關注鄧智偉IG 情傾音樂才子5年惹分手疑雲

▲ 樂瞳2012年曾跟當時唱片監製鄧智偉傳緋聞。（IG圖片）

高海寧：留給當事人交代

翻查報導，2012年鄧智偉跟樂瞳有音樂上合作，之後二人被揭蜜遊馬爾代夫，但均否認戀情。

日前鄧志偉的複雜情史曝光後，事件主角之一的高海寧，被指自跟鄧智偉分手後，一度以淚洗面，更把長髮剪短以治情傷。

昨日高Ling現身TVB，被問到對事件看法時，高Ling不欲多言，只稱一切留給鄧智偉交代。

▲ 高海寧對鄧智偉桃色風波未有發言。（東星圖片）

另外，今年2月鄧智偉卻前往警署報案，聲稱跟一名女子因感情問題爭執，其後被對方以言語恐嚇。

鄧智偉向傳媒表示，該名女子在他們拍拖期間，不斷滋擾及抹黑高海寧，更因為鄧智偉意欲跟此女子分手，而被女方勒索一層樓做分手費！鄧智偉向傳媒表示，十分擔心高海寧的安全，但因現時已交由警方和律師跟進，故不方便再回應。

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