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【飛虎之雷霆極戰劇透】第14集劇情預告　浩然深入虎穴追查電腦遊戲幕後真相

娛樂 10:29 2020/06/03

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第13集講到女特工離奇暴斃家成眼前，經嘉楠秘密鑒證發現詭異毒藥，是為特工任務失敗的滅口方式。飛虎總部發生命案，處長勃然大怒。

第14集（4/6）

總部發生命案，家成飽受困憂，因而冷落芳心暗許的敏儀，雙方感情停濟不前。

永飛傷勢未見起色，萬念俱灰，文龍不願放棄摯友，力勸永飛重新振作，特意安排探望蘭姨，永飛聲淚俱下道盡一切辛酸，惟蘭姨依然毫無反應，永飛心如刀割。

國棟貼身保護皓月，藉故開啟其男友生前的遊戲帳號查探，果然發現神秘聯絡人，家成卻帶來A Team無限期休假的消息，國棟無法繼續追查，對皓月的安危更是擔憂。

夜深，皓月潛離安全屋，秘密與神秘物件會面，皓月原來一直隸屬特工組織，隱藏身份潛伏香港。

特工決定利用國棟追查晶片下落，並且對抗俄國特工，坐收漁人之利。

另一邊廂，為了皓月的安危，國棟私下請求浩然協助，浩然深明事有蹊蹺，卻因家庭負擔猶豫不決，幾經掙扎還是決定深入虎穴，追查電腦遊戲的幕後真相。

《飛虎之雷霆極戰》第13集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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