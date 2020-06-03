【新冠肺炎】陳肇始稱防疫措施暫未可放寬　籲市民不要鬆懈

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，現時未可放寬限聚令等防疫措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆，港府昨日（2日）宣布餐飲處所規定及限聚令等措施延長至6月18日。食物及衞生局局長陳肇始表示， 鑑於前兩天出現的感染群組涉及9人， 相關的防疫措施 暫未可以放寬。

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陳肇始今（3日）早於電台節目中表示，相關的措施是減少社交接觸，亦是公共衞生的考慮； 鑑於前兩天出現本地感染群組涉及9人，因此認為 相關的措施 在這個情況下未必可以放寬。

她又指， 措施不是針對遊行集會的大型人群聚集，且現時並不許可亦不鼓勵市民參與大型人群的聚集，例如球賽及大型盤菜宴等。而當局早前放寬宗教活動的聚集許可，她表示聚集一般在室內進行，且當中需遵守一定規例，強調當局 會因應疫情而放寬 措施。

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對於警方人員經常於 示威場合執行限聚令的警告及票控工作，陳肇始強調不同處所的 執法工作一直在進行，包括有食環署、衞生署及警察等，已作出3萬多個巡查處所及發出3千多個警告；而限聚令亦會由康文署、控煙酒辦 、警方等人員執法，共發出14,000多個警告及定額罰款678張等，相信各部門同事有不同的分工。

她提到， 政府亦刊憲修訂第599C章及第599E章，按地區劃分不同地區抵港人士的檢疫安排，讓局長通過評估及了解部分國家和地區的疫情後，可隨時放寬有關抵港人士的檢疫安排，例如有關人士符合部分條件，包括病毒檢測呈陰性，即可免除強制檢疫安排的要求。

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至於沙田瀝源邨祿泉樓爆發小型群組個案，她表示居民毋須擔心，因未必需要搬離祿泉樓，且當局已收回近1000個樣本瓶，亦已派人到大廈的環境取樣本作測試，全部樣本呈陰性，並呼籲未交樣本的居民盡早遞交。

有指部分祿泉樓居民可以自由進出，有專家建議為他們進行醫學觀察，陳肇始稱市民在疫情下不應鬆懈，並呼籲居民如有不適應立即睇醫生，效果已與醫學觀察作用差不多。

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責任編輯：郭詩詩