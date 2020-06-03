【居屋2019】輪到單身申請揀樓 17萬人爭500伙細單位
社會 10:29 2020/06/03
居屋2019正在進行揀樓程序，至今已售出4,404個單位，所有家庭配額已用完。房委會今（3日）邀請30位一人申請者到場揀樓。
最新尚餘500伙單位未售，位於荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，單位面積介乎276至303平方呎。其中雍明苑只餘下23伙單位未售，錦暉苑就剩下約90伙。
當中大部分單位屬低層戶，或鄰近垃圾房；也有單位面向馬路，住戶日後或需面對噪音問題。
這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑所有單位，早前已售罄。
房委會資助房屋小組主席黃遠輝相信，這期居屋可於本月上旬悉數售出，結束銷售程序。今期居屋接獲逾17萬宗一人申請，當中1萬宗屬於綠表一人資格，餘下都是白表資格。
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記者：吳卓峰