【居屋2019】輪到單身申請揀樓　17萬人爭500伙細單位

▲ 去年推售的6個居屋屋苑，即日起輪到單身申請揀樓，早上到場人流稀少。（林宇翔攝）

居屋2019正在進行揀樓程序，至今已售出4,404個單位，所有家庭配額已用完。房委會今（3日）邀請30位一人申請者到場揀樓。

最新尚餘500伙單位未售，位於荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，單位面積介乎276至303平方呎。其中雍明苑只餘下23伙單位未售，錦暉苑就剩下約90伙。

當中大部分單位屬低層戶，或鄰近垃圾房；也有單位面向馬路，住戶日後或需面對噪音問題。

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這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑所有單位，早前已售罄。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝相信，這期居屋可於本月上旬悉數售出，結束銷售程序。今期居屋接獲逾17萬宗一人申請，當中1萬宗屬於綠表一人資格，餘下都是白表資格。

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記者：吳卓峰