【養虎為患】Joe買兇殺兼虐待動物入獄22年　法庭近日再判老虎樂園交死敵接手

▲ 《養虎為患》Joe買兇殺Carole被判入獄，老虎樂園多年心血由死敵接手。

今年３月於Netflix推出的紀錄片《養虎為患》（Tiger King），因為當中比電影更荒誕的奇情情節，令此Netflix紀錄片《養虎為患》一度熱爆全球。當中，老虎樂園主人Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年。近日，法庭更判定將他多年來的心血老虎樂園，交由死敵Carole Baskin接手。

《養虎為患》的主角Joe Exotic擁有專門養育老虎的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」，在人前表現出非常熱愛老虎、以老虎的福利為先，不過卻因為被爆出意圖買兇殺人，以及殺害、販賣和非法運輸老虎，被裁定兩項謀殺罪以及17項野生動物罪，於今年1月被判處22年的監禁。

喜好出風頭的Joe Exotic在紀錄片《養虎為患》推出前已被囚，未能享受追求多時的成名感覺，同時年屆56歲的他，被判處22年的刑期，接近等於終身監禁的刑責。

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▲ Joe被判22年監禁。（劇照）

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Joe面臨財赤買兇殺人

雖然Joe被判入獄，但仍有連串後續發展。

過去，Joe與另一動物保護組織「大貓救援站Big Cat Rescue」負責人Carole Baskin互相視對方為死對頭，不停在各自的社交網站攻擊對方、奇招怪出。

而Joe因抄襲Carole的注冊商標被判侵權，為了要交出巨額賠償予對方，Joe面臨巨大的財政問題，亦因而衍生出買兇殺害對方的行徑。

▲ Carole雖然宣揚動物保育，但其動物園的籠子卻出奇地細小簡陋。（劇照）

老虎樂園落死敵手

後來，Joe在判監入獄前，已把其大溫塢動物園的擁有權轉移給其母以及動物園的拍檔Jeff Lowe，但法庭指讓轉讓文件屬於欺詐，由於需要賠償Carole有關商標版權的官司，法庭判Joe的老虎樂園將轉交由Carole接手，當作是勝訴的賠償。

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▲ Carole現任丈夫Howard。（Facebook圖片）

「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」位於美國的俄克拉荷馬州（Oklahoma），佔地約16英畝。

法院要求樂園於120日內把所有動物運走，而該片土地以及當中的部份設施及車輛，將變為Carole所有，令她成為連場鬥爭的大贏家。

不過，Carole本身都充滿奇情故事，疑殺夫餵老虎奪遺產而成為富婆。詳情請睇【Netflix紀錄片】疑殺夫碎屍餵老虎奪遺產做富婆 《養虎為患》播出後奇案重啟調查

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