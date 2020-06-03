【新冠肺炎】何栢良：不排除有更多延伸個案　應強制祿泉樓居民接受病毒檢測

▲ 何栢良促當局應該盡快完成感染源頭追蹤。（資料圖片）

本港疫情反覆，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）於電台節目《千禧年代》中表示祿泉樓夫婦感染個案已經確診數天，發病期間亦有在社區活動，故不排除會有更多延伸個案，促當局應該盡快完成感染源頭追蹤。

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提到至今仍未完成祿泉樓居民的新型肺炎病毒檢測，亦有居民仍然未交還樣本，他認為情況不理想，因現時已有群組式爆發，故應強制性要求相關人士交還樣本。他建議當局可參考內地做法，設置街站以強制市民交回樣本，亦贊成祿泉樓居民應接受14天醫學監察，因現時仍未清楚相關的傳播途徑。何栢良續指如果當局必須想辦法盡快完成追蹤，如果一直只是「太被動」及「太佛系」，有關感染個案只會陸續有來。

他續提到上月由73間普通科門診平均每日只交回170個病毒檢測樣本，惟每日有數萬人次求診下，但每日每間普通科門診只交回2至3個病人樣本，有見檢測不足。

另一方面，針對各邊境口岸抵港人士，何栢良指當中有很多相關人士並沒完成兩次病毒檢測，又或者獲得豁免，批評當局現時的檢測量不足。

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責任編輯：郭家穎