【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】

▲ 中衛口罩11點網上開售

新冠肺炎疫情持續，台灣口罩限制出口、強制徵用近4個月，於6月1日正式解禁，改為「定額徵用」。其中口罩大廠中衛將於今日11點在網上開賣口罩，口罩可配送至香港。

TOPick記者曾向中衛查詢，中衛表示解除徵收後會陸續補貨，目前，香港人可於台灣網購平台博客來購買中衛口罩，平台可配送至香港：

目前平台上有4款口罩出售，包括醫療口罩1盒入（50片/盒）-深丹寧、櫻桃紅、櫻花粉色，售價300元新台幣（約78港元）。

深丹寧：【購買連結】

櫻桃紅：【購買連結】

櫻花粉色：【購買連結】

另有1款3D立體-酷黑色，鬆緊耳帶，一盒50片，售價499元新台幣（約129港元）。

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▲ 3D立體-酷黑色，鬆緊耳帶，一盒50片。(網頁截圖)

【購買連結】

不過要注意，每個顏色每ID限購1盒。另外，上述費用不包括寄送至香港的運費。

如果不想網上購買，中衛也指港人稍後可在香港屈臣氏購買中衛口罩，但因製作、配送和上架都需要時間，所以暫未有正式於香港開售的時間點。

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責任編輯：羅嘉欣